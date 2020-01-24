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Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

Два российских дипломата в Болгарии занимались сбором секретной информации, заявили в болгарской прокуратуре. Посольство РФ в Софии сообщило, что доказательств осуществления дипломатами деятельности, не совместимой с их статусом, представлено не было.

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В посольстве заявили, что Россия оставляет за собой право на ответные меры
В посольстве заявили, что Россия оставляет за собой право на ответные меры
Фото: Посольство России в Болгарии / Facebook

24 января посла России в Софии Анатолия Макарова пригласили в министерство иностранных дел Болгарии, где ему были вручены ноты об объявлении дипломата посольства персоной нон грата и объявлении сотрудника торгового представительства неприемлемым лицом. Об этом сообщается на странице посольства РФ в Facebook.

"Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, не совместимой с их статусом, представлено не было. Сотрудники покинут страну пребывания в указанные в нотах сроки. Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер", – заявили в дипломатической миссии.

Посольство расценило решение болгарских властей опубликовать информацию о шпионской деятельности дипломатов до официального уведомления российской стороны как не соответствующее "традиционно конструктивному духу отношений между государствами".

https://www.facebook.com/rusembul/posts/2553622288256424

24 января прокуратура Болгарии сообщила, что два российских дипломата в Болгарии занимались сбором секретной информации в интересах разведки РФ. Один из них аккредитован в качестве первого секретаря в консульском отделе посольства Российской Федерации в Софии, другой – сотрудник торгпредства РФ. Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева предположила, что россиян объявят персонами нон грата,

В октябре 2019 года один российский дипломат уже был выслан из Болгарии. По данным прокуратуры, он общался с болгарскими высокопоставленными чиновниками, имеющими доступ к секретной информации, и предлагал им материальную выгоду за ее предоставление.

Теги: Болгария, шпионаж, разведка, посольство РФ, МИД Болгарии, персона нон грата
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