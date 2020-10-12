Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии

В сентябре власти Болгарии выдворили двух россиян с дипломатическим статусом, прокуратура подозревала их в шпионаже. МИД России сегодня заявил об ответном шаге.

12 октября посла Болгарии в России Атанаса Крыстина пригласили в министерство иностранных дел России, где ему была вручена нота об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии персонами нон грата. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

"Данный шаг является ответной "зеркальной" мерой на ничем не мотивированное решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре двоих заместителей торгового представителя России в Софии", – сказано в сообщении.

Как заявили 23 сентября в прокуратуре Болгарии, двое россиян, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, незаконно собирали секретную информацию о болгарской армии. МИД Болгарии обязал россиян в течение 72 часов покинуть страну.

Это второй подобный инцидент с начала года. 24 января прокуратура Болгарии сообщила, что два российских гражданина занимались сбором секретной информации в интересах разведки РФ. Один из них был аккредитован в качестве первого секретаря в консульском отделе посольства Российской Федерации в Софии, другой являлся сотрудником торгпредства РФ. В тот же день российскому послу были вручены ноты об объявлении дипломата персоной нон грата, а сотрудника торгового представительства – неприемлемым лицом.