Секретные документы по Defender потерял чиновник, который был кандидатом в послы в НАТО – The Guardian

По информации издания, он был кандидатом в послы Великобритании при НАТО. Назначение чиновника в настоящее время считается маловероятным. Лепсли приостановили допуск к секретной информации. В ожидании проверки чиновника перевели из министерства обороны в министерство иностранных дел.

Издание отмечает, что Лепсли – уважаемый чиновник, на госслужбе он находится с 1991 года, работал личным секретарем бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

"Чиновник регулярно появляется в группах аналитических центров, обсуждая вопросы обороны и внешней политики, и был заместителем министра обороны [Великобритании] Бена Уоллеса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2020 года", – уточнило The Guardian.

Журналисты сообщили, что наиболее вероятное наказание, с которым столкнется Лепсли, – приостановка допуска к секретным материалам на несколько месяцев.

Представитель министерства иностранных дел заявил, что Великобритания серьезно относится к защите секретной информации.

"Соответствующее лицо было отстранено от деликатной работы, его допуск к системе безопасности уже приостановлен до полной проверки", – подчеркнул он.