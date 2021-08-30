Линдеманн отказался выступать на фестивале в России после визита силовиков

"Друзья, мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписаний", – отметил Ларин.

Он опубликовал заявление продюсера Линдеманна Анара Рейбанда, в котором отмечается, что у Линдеманна "отсутствует физическая возможность доступа к месту проведения фестиваля" из-за ограничений, введенных местными властями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Ларин (@larin_afanasy)