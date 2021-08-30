Линдеманн отказался выступать на фестивале в России после визита силовиков

"Друзья, мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписаний", – отметил Ларин.
Он опубликовал заявление продюсера Линдеманна Анара Рейбанда, в котором отмечается, что у Линдеманна "отсутствует физическая возможность доступа к месту проведения фестиваля" из-за ограничений, введенных местными властями.
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29 августа фронтмен Rammstein планировал выступить на фестивале "Макларин" в поддержку партии "Родина". В ночь на 28 августа в Тверской области силовики пришли в гостиницу, где остановился Линдеманн. Они вручили музыканту предписание о "недопущении нарушения "антиковидных" мер" в связи с подготовкой его выступления.
Линдеманн 4-го и 5 сентября планирует выступить на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", которые пройдет в Москве, сообщила "Медуза".