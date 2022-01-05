Лукашенко подписал закон "О геноциде белорусского народа"

Законом предусмотрено юридическое признание совершенного нацистами и их пособниками геноцида белорусского народа. Под народом подразумеваются все граждане, проживавшие в Белорусской ССР с 1941-го по 1951 год.

Также устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, к примеру – размещение соответствующей информации в средствах массовой информации или в интернете.