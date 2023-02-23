Международная федерация журналистов приостановила членство в организации Союза журналистов России

Приостановка членства Союза журналистов России вступила в силу сразу после голосования комитета.
Исполнительный комитет на заседании также одобрил "предварительное решение об исключении" – максимальную санкцию, предусмотренную полномочиями комитета за действия, "противоречащие принципам или объектам федерации".
Согласно правилам Международной федерации журналистов, окончательное решение об исключении членской организации может принять только всемирный конгресс федерации.
"МФЖ – это организация, построенная на международной солидарности, на принципах сотрудничества между союзами-членами и уважения прав всех журналистов. Действия Союза журналистов России по созданию четырех филиалов на аннексированных украинских территориях явно разрушили эту солидарность и создали раскол между братскими союзами", – заявил президент федерации Доминик Прадалье.
В октябре 2022 года украинские журналистские организации призвали Международную федерацию журналистов лишить членства и осудить Союз журналистов России. Основная причина – российский союз создал свои ячейки на временно оккупированных украинских территориях – в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.
1 февраля 2023 года Международная федерация журналистов заявила, что рассмотрит возможность исключения России из организации.Такое решение было принято после того, как четыре страны – участницы МФЖ (Финляндия, Норвегия, Дания и Исландия) объявили об уходе из федерации, в том числе из-за присутствия в организации страны-агрессора.