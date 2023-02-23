Международная федерация журналистов приостановила членство в организации Союза журналистов России

В октябре 2022 года украинские журналистские организации призвали Международную федерацию журналистов лишить членства и осудить Союз журналистов России. Основная причина – российский союз создал свои ячейки на временно оккупированных украинских территориях – в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

1 февраля 2023 года Международная федерация журналистов заявила, что рассмотрит возможность исключения России из организации.Такое решение было принято после того, как четыре страны – участницы МФЖ (Финляндия, Норвегия, Дания и Исландия) объявили об уходе из федерации, в том числе из-за присутствия в организации страны-агрессора.