Microsoft покупает разработчика игр Activision Blizzard за $69 млрд

Соглашение планируют закрыть в 2023 году фискальном году, который начинается в сентябре Фото: EPA

Стоимость сделки составляет $68,7 млрд, или же $95 за акцию. Соглашение планируют закрыть в 2023 году фискальном году, который начинается в сентябре.

"Когда сделка будет закрыта, Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony. Запланированное приобретение включает в себя культовые франшизы от студий Activision, Blizzard и King, такие как Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush, в дополнение к глобальным киберспортивным мероприятиям через Major League Gaming", – говорится в сообщении.

После закрытия сделки бизнес Activision Blizzard будет подчиняться генеральному директору Microsoft Gaming Филу Спенсеру. Бобби Котик продолжит работу в качестве генерального директора Activision Blizzard.