Миллионы людей вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы отпраздновать победу на чемпионате мира. Фото и видео

Празднование началось еще 19 декабря. Guardian Football опубликовал видео, на котором видно, что улицы аргентинской столицы заполонили фанаты.
20 декабря сборная Аргентины провела праздничный парад, проехавшись на автобусе в Буэнос-Айресе. Автобус ехал четыре часа и преодолел большую часть маршрута.
Поездку пришлось прервать после того, как двое фанатов спрыгнули на открытый автобус с моста. Один приземлился на автобус, второй – свалился с него.
Argentina’s World Cup parade has been cut short after celebrations became chaotic and fans started jumping on the open-top bus from the overpass. The players instead flew over Buenos Aires in a helicopter following guidance from security forces.— Ben Jacobs (@JacobsBen) December 20, 2022
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После инцидента парад остановили и оставшуюся часть маршрута футболисты решили пролететь на вертолете. Пролетев над ключевыми точками Буэнос-Айреса, где собрались болельщики, вертолет вернулся в штаб-квартиру Аргентинской футбольной ассоциации за пределами столицы.
LA SELECCIÓN SOBREVOLÓ LA 9 DE JULIO, EL OBELISCO Y PLAZA DE MAYO pic.twitter.com/hFett5bmWB— TyC Sports (@TyCSports) December 20, 2022
Как пишет Eurosport, во время парада около 10% населения Аргентины (почти 5 млн человек) вышли на улицы столицы, чтобы поприветствовать футболистов.
18 декабря в финале чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре сборная Аргентины в серии послематчевых пенальти победила команду Франции. Основное время матча закончилось вничью 2:2, дополнительное – 3:3 (команды обменялись голами).
Мбаппе забил в поединке три мяча (два с пенальти), Месси отличился дважды (один с пенальти).
Команда Аргентины выиграла ЧМ впервые за 36 лет, отмечает Tribuna.com. Последний раз эта страна побеждала на турнире в 1986 году. Всего аргентинцы выигрывали чемпионат трижды (в 1978, 1986 и 2022 годах).
Первая победа на ЧМ для капитана сборной Месси стала 42-м трофеем в его карьере, указывает Tribuna.com. Месси также стал рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира. Он признан лучшим игроком ЧМ 2022 в Катаре.