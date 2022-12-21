Миллионы людей вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы отпраздновать победу на чемпионате мира. Фото и видео

Празднование началось еще 19 декабря. Guardian Football опубликовал видео, на котором видно, что улицы аргентинской столицы заполонили фанаты.

ВИДЕО

Видео: Guardian Football / YouTube

20 декабря сборная Аргентины провела праздничный парад, проехавшись на автобусе в Буэнос-Айресе. Автобус ехал четыре часа и преодолел большую часть маршрута.

ВИДЕО

Видео: canal torcidas / YouTube

Поездку пришлось прервать после того, как двое фанатов спрыгнули на открытый автобус с моста. Один приземлился на автобус, второй – свалился с него.

Argentina’s World Cup parade has been cut short after celebrations became chaotic and fans started jumping on the open-top bus from the overpass. The players instead flew over Buenos Aires in a helicopter following guidance from security forces.



pic.twitter.com/Lecq1gn2mL — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 20, 2022

После инцидента парад остановили и оставшуюся часть маршрута футболисты решили пролететь на вертолете. Пролетев над ключевыми точками Буэнос-Айреса, где собрались болельщики, вертолет вернулся в штаб-квартиру Аргентинской футбольной ассоциации за пределами столицы.

LA SELECCIÓN SOBREVOLÓ LA 9 DE JULIO, EL OBELISCO Y PLAZA DE MAYO pic.twitter.com/hFett5bmWB — TyC Sports (@TyCSports) December 20, 2022

Как пишет Eurosport, во время парада около 10% населения Аргентины (почти 5 млн человек) вышли на улицы столицы, чтобы поприветствовать футболистов.