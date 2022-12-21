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Миллионы людей вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы отпраздновать победу на чемпионате мира. Фото и видео

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На улицы Буэнос-Айреса вышли 10% населения страны
На улицы Буэнос-Айреса вышли 10% населения страны
Фото: EPA

После победы сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Буэнос-Айресе миллионы местных жителей вышли на улицы, чтобы отпраздновать это событие. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Празднование началось еще 19 декабря. Guardian Football опубликовал видео, на котором видно, что улицы аргентинской столицы заполонили фанаты.

ВИДЕО
Видео: Guardian Football / YouTube

20 декабря сборная Аргентины провела праздничный парад, проехавшись на автобусе в Буэнос-Айресе. Автобус ехал четыре часа и преодолел большую часть маршрута.

ВИДЕО
Видео: canal torcidas / YouTube

Поездку пришлось прервать после того, как двое фанатов спрыгнули на открытый автобус с моста. Один приземлился на автобус, второй – свалился с него.

После инцидента парад остановили и оставшуюся часть маршрута футболисты решили пролететь на вертолете. Пролетев над ключевыми точками Буэнос-Айреса, где собрались болельщики, вертолет вернулся в штаб-квартиру Аргентинской футбольной ассоциации за пределами столицы.

Как пишет Eurosport, во время парада около 10% населения Аргентины (почти 5 млн человек) вышли на улицы столицы, чтобы поприветствовать футболистов.

https://www.facebook.com/Eurosport/posts/pfbid0t2LSTk42D8oGVk7ZNeGCaGS6QjJxPKzZDXeoj6NFYk7ubFAgnBHkGqxPYfDreDgUl

Контекст:

18 декабря в финале чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре сборная Аргентины в серии послематчевых пенальти победила команду Франции. Основное время матча закончилось вничью 2:2, дополнительное – 3:3 (команды обменялись голами).

Мбаппе забил в поединке три мяча (два с пенальти), Месси отличился дважды (один с пенальти).

Команда Аргентины выиграла ЧМ впервые за 36 лет, отмечает Tribuna.com. Последний раз эта страна побеждала на турнире в 1986 году. Всего аргентинцы выигрывали чемпионат трижды (в 1978, 1986 и 2022 годах).

Первая победа на ЧМ для капитана сборной Месси стала 42-м трофеем в его карьере, указывает Tribuna.com. Месси также стал рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира. Он признан лучшим игроком ЧМ 2022 в Катаре.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: футбол, фанаты, Аргентина, вертолет, чемпионат, автобус, Буэнос-Айрес, сборная Аргентины, ЧМ 2022
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