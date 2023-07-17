Министр иностранных дел Китая не появлялся на публике почти три недели, что вызывает "бурные спекуляции" – СМИ

Как отмечает CNN, его отсутствие "необычайно долгое", как для "напряженного периода" в дипломатической деятельности Пекина. Это вызывает "бурные спекуляции в стране", пишет СМИ, подчеркнув, что КНР известна "своей политической непрозрачностью".

Отвечая на вопрос о длительном отсутствии Цинь Гана, представитель министерства иностранных дел Китая 17 июля ответила, что не имеет "информации для предоставления". Она добавила, что дипломатическая деятельность Китая "осуществляется в обычном режиме", сообщает CNN.

Последний раз чиновника видели 25 июня с представителями Шри-Ланки, Вьетнама и России в Пекине. Последующие встречи были отменены, в частности министерская встреча в рамках АСЕАН. Как сообщал Reuters, отсутствие главы МИД КНР объяснили его состоянием здоровья. Также Цинь Ган должен был встретиться с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, но Китай отменил приезд европейского чиновника в Пекин за несколько дней. "Китайские коллеги сообщили, что [проведение встреч] в запланированные даты на следующей неделе больше невозможно" и нужно искать альтернативы, проинформировала 4 июля пресс-секретарь главы европейской дипломатии Набила Массрали.

CNN отмечает, что в последнее время Цинь Ган выступил "с резкими упреками" в адрес США, после того как отношения между странами обострились из-за инцидента с китайским воздушным шаром, который был замечен у берегов США. Также чиновник сыграл ключевую роль в последующих усилиях обеих сторон по стабилизации отношений и восстановлению связи, включая встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его визита в Пекин.

WION подчеркивает, что министр иностранных дел в Китае не является высшим авторитетом в иностранных делах. Более важную роль занимает офис центральной комиссии по иностранным делам Коммунистической партии Китая, которую сейчас возглавляет Ван И, говорится в материале.

Также в материале CNN говорится, что, если с Цинь Ганом что-то случится, люди зададутся вопросом, испортились ли его отношения с высшим руководителем страны или это признак политической нестабильности. Уже бывали случаи, когда высокопоставленные китайские чиновники исчезали из поля зрения общественности, а несколько месяцев спустя оказывалось, что они задержаны, пишет СМИ. Такие внезапные исчезновения были "обычным явлением" в антикоррупционной кампании председателя КНР Си Цзиньпина.