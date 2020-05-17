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Минздрав Дагестана сообщил о почти 700 умерших от "внебольничной пневмонии" – это в 25 раз больше, чем официальная статистика по COVID-19

"Внебольничную пневмонию" в больницах РФ выявляет Роспотребнадзор, потому статистика по ней ведется отдельно от коронавирусной, заявил министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.

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В больницах Дагестана с коронавирусом и пневмонией лежат более 7 тыс. пациентов
В больницах Дагестана с коронавирусом и пневмонией лежат более 7 тыс. пациентов
Фото: ЕРА

Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в интервью блогеру Руслану Курбанову сообщил, что в республике от "внебольничной пневмонии" умерло 657 человек. По данным официальной статистики РФ, по состоянию на 16 мая в Дагестане от COVID-19 умерло 27 человек.

Коронавирусом и "внебольничной пневмонией" в Дагестане болеет 12 697 человек, рассказал министр в интервью, которое опубликовано в Instagram блогера.

На вопрос Курбанова, почему коронавирус считается отдельно от пневмонии, Гаджиибрагимов сказал, что "внебольничную пневмонию" выявляет Роспотребнадзор.

"Лабораторными исследованиями по подтвержденным случаям коронавируса в республике изначально занимались подразделения Роспотребнадзора. Потом подключились подведомственные Минздраву лаборатории. Но с пневмониями работали только подразделения Роспотребнадзора. Вот поэтому", – сказал чиновник.

При этом, по его словам, врачи потенциально считают все внебольничные пневмонии коронавирусом и лечат таких больных в соответствии с протоколом.

Министр добавил, что в больницах Дагестана с коронавирусом и пневмониями лежат более 7 тыс. пациентов, осталось более 1400 свободных коек. От COVID-19 и пневмонии уже умерли более 40 врачей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 17 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 635 786 человек. Жертвой COVID-19 стал 311 821 человек, выздоровело 1 693 685 человек. Россия на втором месте по заболеваемости – там 272 043 заболевших, 2537 умерших и 63 166 выздоровевших от COVID-19.

Теги: Россия, Роспотребнадзор, больница, Дагестан, пневмония, пандемия, коронавирус
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