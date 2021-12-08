Мировая торговля оружием в 2020 году выросла, несмотря на пандемию – SIPRI

В организации отмечают, что объемы продажи оружия выросли, несмотря на то, что мировая экономика сократилась на 3,1% в течение первого года пандемии.

"Промышленные гиганты в значительной степени были защищены устойчивым государственным спросом на товары и услуги военного назначения. В большинстве стран мира военные расходы выросли, и некоторые правительства даже ускорили выплаты на вооруженную промышленность, чтобы смягчить воздействие кризиса COVID-19", – сказала исследователь программы SIPRI по военным расходам и производству оружия Александра Маркштейнер.

Большая часть всей торговли оружием приходится на 41 компанию из США – $285 млрд, или 54% от общего объема (на 1,9% больше по сравнению с 2019-м). В топ-100 крупнейших компаний отрасли первые пять позиций также занимают американские компании, на первом месте – Locheed Martin Corp.

Китайские фирмы занимают вторую по величине долю в топ-100 продаж оружия. Общий объем продаж вооружений пяти китайских компаний, вошедших в топ-100, составил в 2020 году около $66,8 млрд, что на 1,5% больше, чем в 2019 году.

На 26 европейских оружейных компаний, входящих в топ-100, в совокупности приходился 21% от общего объема продаж оружия, или $109 млрд.

Всего в первой десятке шесть компаний из США, одна из Великобритании и три из Китая.

Инфографика: sipri.org



В то же время SIPRI отмечает, что торговля российских оружейных компаний в 2020 году снизилась на 6,5% – с $28,2 млрд в 2019 году до $26,4 млрд в 2020 году. В организации отметили, что пика продажи оружия российскими компаниями достигли в 2017 году и с тех поры объемы только падают. На долю российских фирм приходилось 5% от общего объема продаж оружия в топ-100.

Однако в России выводы SIPRI отрицают. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что методика подсчета, которую использует SIPRI для оценки объемов продаж оборонных компаний, является их собственной оценкой, не отражающей реальной картины, пишет РБК.

В совокупности продажи оружия компаниями из топ-100, базирующимися за пределами США, Китая, России и Европы, составили $43,1 млрд в 2020 году, что на 3,4% больше, чем в 2019 году. Это составляет 8,1% от общего объема продаж оружия из топ-100.

Украина в топ-100 представлена только одной компанией – "Укроборонпромом". Она находится на 77-й позиции, объемы торговли оружием выросли на 2% – с $1,29 млрд в 2019-м до $1,32 млрд в 2020-м. На вооружения приходится 95% продаж концерна, уточняют в SIPRI.