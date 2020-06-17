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Позиция России и США может привести к новой гонке ядерных вооружений – отчет SIPRI

Отсутствие прогресса в переговорах о соглашениях по контролю за вооружениями и модернизация ядерного арсенала ведущих стран вызывают обеспокоенность, заявили эксперты Стокгольмского института исследования проблем мира.

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Россия и США избавляются от устаревших вооружений, заменяя их модернизированными, сказано в отчете SIPRI
Россия и США избавляются от устаревших вооружений, заменяя их модернизированными, сказано в отчете SIPRI
Фото: ЕРА

Тупик в вопросе продления Договора о стратегических наступательных вооружениях и разрыв советско-американского Договора 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) позволяют предположить, что эра двусторонних соглашений о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США подходит к концу, это создает предпосылки для нового этапа ядерной эскалации. К таким выводам пришли эксперты Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Ежегодный отчет опубликован на сайте института 15 июня.

"Утрата ключевых каналов коммуникации между Россией и США, которые способствовали прозрачности и недопущению ошибочных представлений о ядерном арсенале друг друга, может потенциально привести к новой ядерной гонке вооружений", – заявил директор программы SIPRI по ядерному разоружению, контролю и нераспространению вооружений Шеннон Кайл.

С одной стороны, в мире сохраняется тенденция к сокращению ядерного потенциала: сейчас на вооружении девяти держав находится 13 400 ядерных боеприпасов, тогда как год назад было 13 865. Это связано с уничтожением устаревших запасов; в то же время и США, и РФ, и Китай модернизируют свои вооружения.

"В России и США реализуются масштабные и дорогостоящие программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, систем доставки ракет и самолетов и объектов по производству ядерного оружия. Обе страны также отвели новые или расширенные роли ядерному оружию в своих военных доктринах, что знаменует существенное изменение тенденции к постепенной маргинализации ядерного оружия. Ядерные арсеналы других государств значительно меньше, но все эти государства либо разрабатывают, либо внедряют новые системы вооружений, либо объявили о своем намерении сделать это. Китай впервые разрабатывает так называемую ядерную триаду, состоящую из новых ракет наземного и морского базирования, а также самолетов, несущих ядерное оружие", – отмечается в отчете.

Аналитики назвали опасным явлением стремление ведущих ядерных стран засекречивать данные о своем потенциале. США с 2019 года не публикуют обновленные данные, часть сведений засекретили Великобритания и Франция. Россия, согласно двусторонним договорам, предоставляет информацию Штатам, но не публикует ее в открытом доступе. Нет достоверных данных о ядерной программе Северной Кореи. а Израиль традиционно засекречивает свои проекты в атомной сфере, констатируют авторы публикации.

Договор СНВ-III вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение ядерных боезарядов США и РФ до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять. Очередной раунд переговоров о продлении соглашения намечен на 22 июня.

1 февраля 2019 года госсекретарь США Майк Помпео анонсировал выход США из ДРСМД. На следующий день президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на выход США из ДРСМД из него выходит Россия. 3 июля Путин подписал закон о приостановке действия соглашения. 2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Теги: Россия, США, Китай, ядерное оружие, SIPRI, отчет, ДРСМД
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