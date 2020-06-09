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22 июня США и Россия проведут переговоры о ядерном разоружении. Вашингтон пригласил на встречу Китай

Переговоры представителей США и России о ядерном разоружении состоятся в конце июня в Австрии. В Вашингтоне хотят, чтобы во встрече принял участие Китай, но в Пекине не приняли приглашение.

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Представители США и России встретятся в конце месяца в Вене
Представители США и России встретятся в конце месяца в Вене
Фото: depositphotos.com

США и Россия договорились провести новый раунд переговоров о ядерном разоружении, сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в Twitter 8 июня.

На встречу пригласили Китай, уточнил он. 

"Сегодня договорились с заместителем министра иностранных дел России [Сергеем] Рябковым о времени и месте переговоров о ядерном разоружении в июне. Китай тоже приглашен. Приедет ли Китай и будет ли он вести переговоры добросовестно?" – говорите в твите Биллингсли. 

Где и когда именно должен состояться новый раунд переговоров, американский чиновник не уточнил. 

9 июня Рябков подтвердил "РИА Новости" факт договоренностей.

По его словам, переговоры состоятся 22 июня в Вене. Россию на встрече будет представлять заместитель министра иностранных дел, США – Биллингсли. 

Рябков сказал, что Россия "позитивно оценивает возобновление такого рода контактов", и добавил, что у Москвы "вызывает недоумение" сообщение США о приглашении на встречу Китая. У РФ "нет понимания относительно готовности Китая к такому контакту", подчеркнул российский дипломат.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 9 июня, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних ядерных переговорах, сообщил телеканал CGTN

Как отметило агентство Associated Press, Москва хочет продлить подписанный в 2010 году Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Срок его действия заканчивается в феврале 2021 года. Президент США Дональд Трамп в свою очередь хочет подписать новый трехсторонний договор при участии Китая. Пекин, который расширяет свой ядерный арсенал (он не такой большой, как у США и России), почти не проявляет интереса к переговорам и подписанию нового соглашения, сообщило Associated Press. 

Агенство Bloomberg написало, что ранее администрация Трампа отклоняла призывы России начать переговоры о расширении СНВ-III. Собеседник агентства отметил, что США оставляют за собой право выйти из переговоров "в любое время", поскольку по-прежнему хотят привлечь к ним Китай. Биллингсли говорил, что у США есть список требований к России и Китаю по поводу более широкого соглашения о контроле над вооружениями. Вашингтон хочет, чтобы любой режим контроля над вооружениями включал все ядерное оружие, а не только стратегические боеголовки.

СНВ-III вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков  до 700 единиц. Договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять. 

Теги: Россия, США, Китай, ядерное оружие, Австрия, Вена, ядерные испытания, Сергей Рябков, Маршалл Биллингсли
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