Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Китай обогнал Россию и стал вторым по объемам поставок оружия – исследование

Несколько китайских компаний впервые обнародовали данные о производстве оружия, что позволило Китаю попасть в список самых крупных производителей вооружения, говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

Китай занял второе место по производству вооружения
Китай занял второе место по производству вооружения
Фото: EPA

Китай занял второе место в списке самых крупных производителей вооружения в мире, уступая США, но опережая Россию. Об этом свидетельствует новое исследование Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Как отмечается в исследовании, ранее эксперты не вносили Китай в рейтинг, так как не было достаточных данных для оценки потенциала оборонного комплекса страны. В Китае ограничивают доступ к информации обо всех оружейных компаниях в интересах нацбезопасности. Информация стала доступной, когда часть китайских компаний вышла на биржу и была вынуждена публиковать отчеты.

Оценку мощностей военно-промышленного комплекса КНР аналитики производили, исходя из финансовых показателей четырех китайских компаний.

  • Авиастроительная корпорация Китая (AVIC), которая в 2017 году поставила продукцию и услуги на $20,1 млрд, может считаться шестой в мире.
  • Корпорация China North Industries Group (NORINCO) поставила вооружений на $17,2 млрд и может считаться восьмой в мире. Кроме того, она фактически является крупнейшим в мире производителем наземных систем.
  • Корпорация CETC ($12,2 млрд).
  • Компания CSGC ($4,6 млрд).

Вместе с тем исследователи уточняют, что эти цифры не показывают полной картины и, скорее всего, занижены. Однако они могут стать отправной точкой для более полной оценки китайского ВПК.

В июне 2019 года SIPRI опубликовал доклад, согласно которому девять государств мира, среди которых США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР, обладали приблизительно 13 865 единицами ядерного оружия.

Теги: Россия, США, Китай, оружие, вооружение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Наталья Андрейченко пропала в Мексике
"Теперь глашатай п...здеца кто, вместо Чаплина? Другой?". Шнуров написал стихотворение на смерть Чаплина
"Теперь глашатай п...здеца кто, вместо Чаплина? Другой?". Шнуров написал стихотворение на смерть Чаплина
Шварценеггер, Смит, Джексон, Геллар, Трехо, Дедженерес поддержали челлендж #LinkedInFacebookInstagramTinder
Шварценеггер, Смит, Джексон, Геллар, Трехо, Дедженерес поддержали челлендж #LinkedInFacebookInstagramTinder
  Бэк-вокалистка Monatik спела на шоу "Голос країни". Видео
  Бэк-вокалистка Monatik спела на шоу "Голос країни". Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS