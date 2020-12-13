"Многие верующие просто не примут". В РПЦ отказались использовать одноразовые ложки для причастия

В Российской православной церкви заявили, что не будут заменять ложки, используемые для причастия, на одноразовые. В РПЦ говорят, что не могут предсказать, сколько будет причастников в каждый конкретный день, чтобы обеспечить всех одноразовыми ложками.

В РПЦ заявили, что не слышали, чтобы где-либо для причастия использовали одноразовые ложки Фото: depositphotos.com

Русская православная церковь (РПЦ), несмотря на пандемию COVID-19, не будет заменять обычные ложки (лжицы) для причастия на одноразовые. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Что касается каких-либо дополнительных нововведений, таких, например, как причащение одноразовыми лжицами, то мне не приходилось слышать, чтобы где-либо что-то подобное употреблялось", – заявил Иларион.

Он объяснил, что отказ от одноразовых ложек, скорее всего, связан с тем, что церкви "не могут предсказать, сколько будет причастников в каждый конкретный день". Он также подчеркнул, что есть вопрос утилизации этих одноразовых ложек.

"Есть еще такая тема, что многие верующие просто не примут такое нововведение", – добавил священник.