РПЦ сменила главу Белорусской православной церкви. Предыдущий, который "ужаснулся" действиям силовиков, отправлен на Кубань

Экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла синод Русской православной церкви освободил от должности по его прошению. Павел назначен главой Кубанской митрополии РПЦ.

Павел сам попросил снять его с должности, утверждают в РПЦ Фото: wikipedia.org

25 августа синод Русской православной церкви (РПЦ) сменил главу Белорусской православной церкви (БПЦ). Об этом в Telegram сообщил председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Священный синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла (Георгия Пономарева. – "ГОРДОН") об освобождении от должности патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесенные труды... Митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии", – написал он.

По словам Легойды, новым главой БПЦ назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.

Митрополит Павел был экзархом всея Беларуси с 2013 года.

После выборов президента Беларуси в августе 2020 года митрополит Павел 10 августа вслед за предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом поздравил с победой действующего главу государства Александра Лукашенко. Позже он извинился за поздравление. По словам пресс-секретаря БПЦ Сергея Лепина, митрополит Павел увидел видео задержаний протестующих силовиками, "возмутился, ужаснулся и расстроился".