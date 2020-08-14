Предстоятель Белорусской церкви извинился за поздравление Лукашенко с победой

Предстоятель Белорусского экзархата Московского патриархата Русской православной церкви митрополит Павел поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой 10 августа.

После закрытия избирательных участков в Беларуси начались протесты, которые продолжаются по сегодняшний день Фото: EPA

Предстоятель Белорусской церкви митрополит Павел призвал верующих поддержать молитвой незаконно задержанных во время протестов в Беларуси. Об этом сообщает "Радыё Свабода" в Telegram 14 августа.

О том, что митрополит принес извинения за поздравление президента Александра Лукашенко с победой на выборах, службе новостей сообщил пресс-секретарь церкви отец Сергий Лепин.

"Митрополит получил информацию о событиях в Беларуси, он видел видео задержаний, он возмутился, ужаснулся и расстроился", – отметил Лепин.

По его словам, общая молитва в поддержку задержанных и пострадавших во время протестов будет проходить ежедневно в 13.00 и будет сопровождаться крестным ходом.

По информации "Радио Свобода", Павел поздравил Лукашенко с избранием на следующий день после выборов, 10 августа, вслед за предстоятелем всей РПЦ патриархом Кириллом.

“Соотечественники возлагают на вас большую надежду, связанную с защитой суверенитета Беларуси, сохранением национального духовного и культурного наследия, укреплением социальной и экономической стабильности”, – говорилось в тексте.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал нынеший президент страны Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

На данный момент известно о задержании около 7 тыс. демонстрантов, как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими.