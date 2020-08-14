Рейтинг Лукашенко уж точно не был 80%, иначе он был бы заинтересован в проведении экзит-поллов и опросов

Выборы в Беларуси сфальсифицированы. Можно ли оценить, какой процент голосов на выборах получил Лукашенко и какой Тихановская? Думаю, что кое-что сказать можно.

Прежде всего, замечу, что экзит-полл – это не всегда средство борьбы оппозиции с властью, как многие думают. Если рейтинги власти выше, чем оппозиции, то они позволяют легитимизировать власть. Так было у нас в 2010-м, когда Янукович, имеющий подмоченную репутацию из-за фальсификаций выборов 2004 года, опередил Тимошенко всего лишь на 4,5%. Но поскольку все экзит-поллы показали победу Януковича, то не было Майдана и Тимошенко признала его победу. В Беларуси уже давно существует закон (как и в России), который запрещает проведение экзит-поллов незарегистрированным организациям.

Ни один из наиболее известных социологических центров (таких, как Новак) не получил аккредитации. Так что по поводу экзит-поллов Лукашенко мог не беспокоиться. Но он наверняка знал свои рейтинги накануне выборов. И, видимо, ситуация была настолько плоха, что вынудила за пять недель до выборов, 29 июня, принять новый закон, запрещающий проводить уже не только экзит-полл, а любые политические и электоральные исследование незарегистрированным центрам.

Я думаю, что если бы рейтинг Лукашенко был больше 50%, он был бы заинтересован в том, чтобы известные центры это показали и легитимизировали бы выборы, тогда не было бы и противостояния с народом. Поэтому, скорее всего, его рейтинг был либо существенно ниже 50%, либо близок к 50%. В любом случае ясно, что он не мог быть существенно выше 50% и уж точно не 80%, иначе Лукашенко был бы заинтересован в проведении экзит-поллов и опросов. Это позволяет думать, что выборы в Беларуси были сфальсифицированы.

P.S. В обсуждении на Facebook говорили, что никто ничего не знает и это предмет веры. Я бы сказал, что высказанные мною соображения – это не предмет веры, а гипотеза, которая имеет определенные обоснования – были приняты экстраординарные меры для запрета любых политических опросов. Альтернативная гипотеза, что Лукашенко действительно получил более 80% голосов, выглядит гораздо менее обоснованной.

Источник: Volodymyr Paniotto / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора