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Алеся Бацман
Алеся Бацман

Главный редактор интернет-издания "ГОРДОН".


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Лукашенко идет дорогой Януковича

Вчера сказала это в студии у Василия Голованова. Сегодня только укрепилась в этой мысли. Лукашенко идет дорогой Януковича. Для тех, кто внимательно смотрел его интервью Гордону, было видно, как он акцентировался на том, что никогда не повторит судьбу украинского президента и не сбежит. Из всех лидеров разных стран Лукашенко, сознательно или нет, уже тогда примерял на себя биографию именно Януковича. И сейчас он совершает его же роковые ошибки.

Как Янукович своим избиением студентов получил настоящий массовый Майдан, так же сегодня Лукашенко зверствами своих силовиков спровоцировал самые широкие слои белорусов выходить на протесты и забастовки. Условно говоря, если сразу после выборов на улицы хлынула активная молодежь, то сегодня своей жестокостью Лукашенко заставил выйти их родителей. Возможно, до этого их не интересовала политика. Они позволяли и прощали ему 26 лет его авторитарного управления, но они не простят пытки и унижения своих детей и внуков.

Опять же для внимательных. В интервью Лукашенко, отвечая на вопрос, куда бы он теоретически побежал, в первую очередь назвал Китай. Следим за событиями…

Источник: Алеся Бацман / Facebook

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