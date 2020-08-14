ГОРДОН
 
 
Дмитрий Литвин
Дмитрий Литвин

Журналист.


все материалы автора

Освобождение задержанных в Беларуси омоновцы воспримут как то, что Лукашенко уже не за них

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Обновление по Беларуси.

1. Если Лукашенко начинает совещание "о строительной отрасли" словами, что типа "я пока живой и в Беларуси", то это значит, что он вполне осознает себя в тупике. Уверенный в себе диктатор не говорил бы вслух, что он пока живой. Понимающий, что дальше делать, диктатор не стал бы одним таким месседжем фактически пораженчески отвечать протестующим, потому что на самом деле это означает: да, я вас слышу, но все дело во мне – я же не могу просто исчезнуть по своей воле. Так что это плохо закончится для Лукашенко. Лучше бы уехал на Хайнань.

2. Новая тактика власти в Беларуси после включения интернета и заметного снижения уровня насилия – постараться жить параллельной жизнью. Типа протесты там, а мы тут. И что вы нам сделаете? В любом случае в кабинетах пока они. А улица еще не пошла на штурм кабинетов и не приближается к домам топ-руководителей. Но точка пересечения улицы и кабинетов или домов топ-руководителей неминуемо возникнет, от этого все и зависит.

3. Забастовка на предприятиях – это решающий удар по содержанию Лукашенко как политического лидера. Он уже не за тружеников как бы. При этом идет и освобождение задержанных, что неминуемо будет воспринято омоновцами как то, что Лукашенко уже и не за омоновцев. А за кого он? Не за Россию, это уже не может быть воспринято. И не за Европу, там все ясно, хотя реакция и позорно слабая. Была бы сухопутная граница с Китаем – можно было бы передавить недовольных и строить чучхе. Но нет.

4. Лукашенко решил подставлять своих чиновников – вот он отправляет министров, каких-то заместителей в кризисные места. На предприятия, к местам содержания задержанных. Это будет порождать глухую ненависть как в обществе к этим чиновникам, так и у этих чиновников к Лукашенко. Типа почему мы должны выгребать за него? Это будет усиливать нестабильность власти больше, чем что-либо другое.

5. Думаю, что в Кремле всерьез рассматривали сценарий насильственного поглощения Беларуси – неважно, каким путем, – но как раз после этих протестов могут крепко задуматься: а стоит ли? Потому что если даже Лукашенко – казалось бы, свой для них – вызвал такое противодействие в виде людей на улицах, бастующих предприятий, практически идеальной национальной солидарности, то что же вызовет российское поглощение? Цену поглощения сейчас в любом случае придется пересчитать и задуматься.

6. Главная проблема с Лукашенко для нас – это наши же граждане, которые и сейчас, и при любом развитии событий будут считать, что Лукашенко был хорошим правителем, нам бы типа такого. Этих людей у нас много! Возможно, теперь в опросах даже не будет показываться адекватное количество симпатизирующих Лукашенко украинцев, если люди начнут сомневаться, а стоит ли говорить об этом открыто незнакомым людям. В этом – полная вина наших массмедиа, прежде всего телевидения. У Лукашенко всегда был очень четкий и продуманный медиаобраз – простоватого хозяйственника, который защитит от чиновников простых тружеников и у которого везде в стране порядок. И вот именно этот медиаобраз у нас тут всегда и транслировался. Не то, что сами белорусы знали, видели и чувствовали о себе и о своем правителе все это время, а только его медиаобраз. Собственно, медиаобраз у нас и будет жить дальше, и неважно, чем закончатся эти протесты.

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Дмитрий Литвин, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж G
Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Остается большая надежда вернуться в Минск, перевезти туда редакцию и работать в свободной стране
Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Остается большая надежда вернуться в Минск, перевезти туда редакцию и работать в свободной стране G
Елена ПОСКАННАЯ
Записки бывшего подполковника КГБ: Агентура влияния российского "глубинного государства"
Записки бывшего подполковника КГБ: Агентура влияния российского "глубинного государства" G
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на связь с известными мужчинами ради выгоды
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на связь с известными мужчинами ради выгоды G
"Рада, что появилась на свет". 58-летняя Свиридова поделилась новым снимком в свой день рождения
"Рада, что появилась на свет". 58-летняя Свиридова поделилась новым снимком в свой день рождения
"Фантастический снимок мастера". Шиффер показала, как позировала топлес
"Фантастический снимок мастера". Шиффер показала, как позировала топлес
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с супругом распоряжаются финансами
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с супругом распоряжаются финансами
  Rooted. Сиара в клипе засветила голый живот на позднем сроке беременности. Видео
  Rooted. Сиара в клипе засветила голый живот на позднем сроке беременности. Видео
Жена Преснякова Подольская официально подтвердила беременность. Фото
Жена Преснякова Подольская официально подтвердила беременность. Фото
Муж звезды сериала "Секс в большом городе" был замечен в одиночестве на пляже
Муж звезды сериала "Секс в большом городе" был замечен в одиночестве на пляже
"Это будет теплая встреча с душевными песнями". Tayanna выступит с камерным концертом в Киеве
"Это будет теплая встреча с душевными песнями". Tayanna выступит с камерным концертом в Киеве
  Fata Morgana. Бывшая жена экс-солиста "Грибов" Луна презентовала мини-альбом и клип
  Fata Morgana. Бывшая жена экс-солиста "Грибов" Луна презентовала мини-альбом и клип
  "Лучше, чем думала". Избранница Остапчука рассказала об отношениях с его детьми
  "Лучше, чем думала". Избранница Остапчука рассказала об отношениях с его детьми
Фадеев: Жестокость, с которой действует Лукашенко, не поддается анализу
Фадеев: Жестокость, с которой действует Лукашенко, не поддается анализу
Бужинская рассказала о покушении на нее: Этот человек целился в меня. Было очень страшно
Бужинская рассказала о покушении на нее: Этот человек целился в меня. Было очень страшно G
  "Дьявол навсегда". Вышел трейлер фильма с Холландом и Паттинсоном. Видео
  "Дьявол навсегда". Вышел трейлер фильма с Холландом и Паттинсоном. Видео
"Отпуск закончился". Tayanna в купальнике позировала на фоне моря
"Отпуск закончился". Tayanna в купальнике позировала на фоне моря
  Говорящая еда и танцующие соусы. Little Big презентовали клип на песню Tacos. Видео
  Говорящая еда и танцующие соусы. Little Big презентовали клип на песню Tacos. Видео
Солист "Ногу свело!" Покровский: Белорусские братья и сестры! Мы вами восхищаемся!
Солист "Ногу свело!" Покровский: Белорусские братья и сестры! Мы вами восхищаемся!
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS