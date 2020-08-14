Освобождение задержанных в Беларуси омоновцы воспримут как то, что Лукашенко уже не за них

Обновление по Беларуси.

1. Если Лукашенко начинает совещание "о строительной отрасли" словами, что типа "я пока живой и в Беларуси", то это значит, что он вполне осознает себя в тупике. Уверенный в себе диктатор не говорил бы вслух, что он пока живой. Понимающий, что дальше делать, диктатор не стал бы одним таким месседжем фактически пораженчески отвечать протестующим, потому что на самом деле это означает: да, я вас слышу, но все дело во мне – я же не могу просто исчезнуть по своей воле. Так что это плохо закончится для Лукашенко. Лучше бы уехал на Хайнань.

2. Новая тактика власти в Беларуси после включения интернета и заметного снижения уровня насилия – постараться жить параллельной жизнью. Типа протесты там, а мы тут. И что вы нам сделаете? В любом случае в кабинетах пока они. А улица еще не пошла на штурм кабинетов и не приближается к домам топ-руководителей. Но точка пересечения улицы и кабинетов или домов топ-руководителей неминуемо возникнет, от этого все и зависит.

3. Забастовка на предприятиях – это решающий удар по содержанию Лукашенко как политического лидера. Он уже не за тружеников как бы. При этом идет и освобождение задержанных, что неминуемо будет воспринято омоновцами как то, что Лукашенко уже и не за омоновцев. А за кого он? Не за Россию, это уже не может быть воспринято. И не за Европу, там все ясно, хотя реакция и позорно слабая. Была бы сухопутная граница с Китаем – можно было бы передавить недовольных и строить чучхе. Но нет.

4. Лукашенко решил подставлять своих чиновников – вот он отправляет министров, каких-то заместителей в кризисные места. На предприятия, к местам содержания задержанных. Это будет порождать глухую ненависть как в обществе к этим чиновникам, так и у этих чиновников к Лукашенко. Типа почему мы должны выгребать за него? Это будет усиливать нестабильность власти больше, чем что-либо другое.

5. Думаю, что в Кремле всерьез рассматривали сценарий насильственного поглощения Беларуси – неважно, каким путем, – но как раз после этих протестов могут крепко задуматься: а стоит ли? Потому что если даже Лукашенко – казалось бы, свой для них – вызвал такое противодействие в виде людей на улицах, бастующих предприятий, практически идеальной национальной солидарности, то что же вызовет российское поглощение? Цену поглощения сейчас в любом случае придется пересчитать и задуматься.

6. Главная проблема с Лукашенко для нас – это наши же граждане, которые и сейчас, и при любом развитии событий будут считать, что Лукашенко был хорошим правителем, нам бы типа такого. Этих людей у нас много! Возможно, теперь в опросах даже не будет показываться адекватное количество симпатизирующих Лукашенко украинцев, если люди начнут сомневаться, а стоит ли говорить об этом открыто незнакомым людям. В этом – полная вина наших массмедиа, прежде всего телевидения. У Лукашенко всегда был очень четкий и продуманный медиаобраз – простоватого хозяйственника, который защитит от чиновников простых тружеников и у которого везде в стране порядок. И вот именно этот медиаобраз у нас тут всегда и транслировался. Не то, что сами белорусы знали, видели и чувствовали о себе и о своем правителе все это время, а только его медиаобраз. Собственно, медиаобраз у нас и будет жить дальше, и неважно, чем закончатся эти протесты.

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора