ПАСЕ может признать выборы в Беларуси не отвечающими международным стандартам – Евгения Кравчук

После объявления официальных результатов выборов президента Беларуси Парламентская ассамблея Совета Европы готовит заявление о признании их не соответствующими международным стандартам. Об этом сказала народный депутат Украины Евгения Кравчук.

Кравчук рассказала, что часть украинских делегатов в ПАСЕ готовится подписать совместное заявление по выборам в Беларуси Фото: Yevheniya Kravchuk / Facebook

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может признать выборы в Беларуси не отвечающими международным избирательным стандартам и не отражающими волю белорусского народа. Соответствующее заявление уже готовится, сказала в эфире "Радіо Свобода" народный депутат Украины, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По словам Кравчук, планируется общее заявление в ПАСЕ балтийских стран, "некоторые члены украинской делегации, не думаю, что все, подпишут, грузины".

Она уточнила, что в ПАСЕ хотят признать не соответствующим демократическим стандартам процесс избирательной кампании, голосования и подсчета голосов на выборах.