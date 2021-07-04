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Moet Hennessy согласилась называть в России шампанское "игристым вином"

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Дистрибьютор Moet Hennessy в России 2 июня сообщил об остановке отгрузок шампанских вин
Дистрибьютор Moet Hennessy в России 2 июня сообщил об остановке отгрузок шампанских вин
Фото: depositphotos.com

Подразделения компании Moet Hennessy, производящие шампанское, скоро будут печатать название "игристое вино" на бутылках, которые они отправляют в Россию. Об этом сообщила компания 4 июля в заявлении для агентства Bloomberg.

Таким образом, производитель алкогольных напитков обязуется соблюдать поправки к российскому закону, который сохраняет название французской провинции Шампань за игристыми винами, произведенными в России. Поставки возобновятся как можно скорее после внесения корректировок.

Контекст:

Дистрибьютор Moet Hennessy в РФ 2 июня сообщил об остановке отгрузок шампанских вин на неизвестный срок из-за поправок в закон о регулировании алкогольной продукции, который подписал президент России Владимир Путин. Поправки разрешают использовать понятие "шампанское" только в отношении российских вин.

Изменения в законодательстве требуют от производителя французского шампанского пересертифицировать вина и изменить маркировку продукции. В Moet Hennessy говорили, что производители шампанского "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка".

Теги: Россия, алкоголь, вино, законодательство
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