Молдова перекроет движение на участке трассы, соединяющей Румынию и Украину

Движение по дороге M1 от границы с Румынией через Леушены, Кишинев, Дубоссары и до границы с Украиной будет ограничено из-за ремонта моста, который начнется 19 июля и завершится в конце июля 2022 года.

Власти Молдовы перенаправят движение по трассам R4 R6 Гояны – Криуляны – M1 и G72 R6 – Браниште – Криуляны.

"Водителям, пересекающим автомагистраль M1, настоятельно рекомендуется следовать временным дорожным знакам и объезжать ремонтируемую территорию в соответствии с общей схемой объезда дорожного движения", – отметили в сообщении.

Государственная администрация дорог опубликовала схему объезда ремонтируемого участка.