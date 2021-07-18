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Молдова перекроет движение на участке трассы, соединяющей Румынию и Украину

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Ремонт продлится до конца июля 2022 года
Ремонт продлится до конца июля 2022 года
Фото: depositphotos.com

В Молдове на год перекроют движение на участке трассы M1, соединяющей Румынию и Украину. Об этом 16 июля сообщила молдавская Государственная администрация шоссейных дорог.

Движение по дороге M1 от границы с Румынией через Леушены, Кишинев, Дубоссары и до границы с Украиной будет ограничено из-за ремонта моста, который начнется 19 июля и завершится в конце июля 2022 года. 

Власти Молдовы перенаправят движение по трассам R4 R6 Гояны  – Криуляны – M1 и G72 R6  Браниште – Криуляны.

"Водителям, пересекающим автомагистраль M1, настоятельно рекомендуется следовать временным дорожным знакам и объезжать ремонтируемую территорию в соответствии с общей схемой объезда дорожного движения", – отметили в сообщении.

Государственная администрация дорог опубликовала схему объезда ремонтируемого участка.

Карта: asd.md
Карта: asd.md

Теги: Украина, Румыния, Молдова, граница, Кишинев, ремонт, дороги
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