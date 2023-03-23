Московский суд заочно арестовал военных "Грузинского легиона", защищающих Украину

По данным издания, в решении фигурируют Лаша Рухая, Васил Алибегашвили, Эрекле Амиранашвили и Века Апресови. Их подозревают в наемничестве (часть 3 статьи 359 Уголовного кодекса РФ). Заседания о заочном аресте состоялись 3 марта, однако информация о них в картотеке московских судов появилась только сегодня, говорится в сообщении.

Командир "Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили в разговоре с грузинской службой "Радио Свобода" уточнил, что Следственный комитет РФ в апреле 2022 года возбудил уголовное дело по этой статье против 24 бойцов легиона.

Мамулашвили говорит, что с моральной точки зрения решение московского суда для бойцов "ничего не значит". Однако он не исключает, что грузинское правительство, сотрудничая с российскими властями, может передать бойцов Москве – после того, как они вернутся в Грузию.

"Возможно, у властей Грузии есть какое-то соглашение о передаче. Мне интересна их позиция", – добавил он.