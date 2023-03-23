Московский суд заочно арестовал военных "Грузинского легиона", защищающих Украину

По данным издания, в решении фигурируют Лаша Рухая, Васил Алибегашвили, Эрекле Амиранашвили и Века Апресови. Их подозревают в наемничестве (часть 3 статьи 359 Уголовного кодекса РФ). Заседания о заочном аресте состоялись 3 марта, однако информация о них в картотеке московских судов появилась только сегодня, говорится в сообщении.
Командир "Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили в разговоре с грузинской службой "Радио Свобода" уточнил, что Следственный комитет РФ в апреле 2022 года возбудил уголовное дело по этой статье против 24 бойцов легиона.
Мамулашвили говорит, что с моральной точки зрения решение московского суда для бойцов "ничего не значит". Однако он не исключает, что грузинское правительство, сотрудничая с российскими властями, может передать бойцов Москве – после того, как они вернутся в Грузию.
"Возможно, у властей Грузии есть какое-то соглашение о передаче. Мне интересна их позиция", – добавил он.
О создании интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля 2022 года. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в марте, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.
В июне спикер легиона сообщил, что к интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точное количество. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал он.