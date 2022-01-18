Мужчина, которому впервые в мире пересадили сердце свиньи, был осужден за нападение. Жертва осталась парализованной на всю жизнь

По словам женщины, нападение произошло в апреле 1988 года, когда жена Беннетта сидела на коленях у 22-летнего Эдварда Шумейкера. Из-за ревности Беннетт несколько раз ударил Шумейкера ножом в спину.

Нападавшего признали виновным в нанесении побоев и ношении оружия и приговорили к 10 годам тюремного заключения.

В результате нападения Шумейкер был парализован на всю оставшуюся жизнь. В 2005 году у него случился инсульт, а два года спустя он умер.

Дауни сказала, что никто не связывался с ней по поводу того, что Беннетт получил свиное сердце, и она узнала об этом только тогда, когда ей написала дочь. Эта ситуация ее возмутила. Особенно женщина расстроена освещением этой операции, так как, по ее словам, Беннетта изображают в СМИ "героем-первооткрывателем". По ее мнению, все похвалы должны доставаться исключительно врачам, сделавшим пересадку.