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Мужчина, которому впервые в мире пересадили сердце свиньи, был осужден за нападение. Жертва осталась парализованной на всю жизнь

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Операция по пересадке сердца прошла в начале января
Операция по пересадке сердца прошла в начале января
Фото: umms.org

57-летний американец Дэвид Беннетт, которому недавно впервые в истории успешно пересадили свиное сердце, оказался судим за нанесение ножевых ранений другому мужчине, из-за чего тот остался парализованным на всю жизнь. Об этом 16 января сообщила сестра пострадавшего Лесли Шумейкер Дауни телерадиокомпании BBC.

По словам женщины, нападение произошло в апреле 1988 года, когда жена Беннетта сидела на коленях у 22-летнего Эдварда Шумейкера. Из-за ревности Беннетт несколько раз ударил Шумейкера ножом в спину.

Нападавшего признали виновным в нанесении побоев и ношении оружия и приговорили к 10 годам тюремного заключения.

В результате нападения Шумейкер был парализован на всю оставшуюся жизнь. В 2005 году у него случился инсульт, а два года спустя он умер.

Дауни сказала, что никто не связывался с ней по поводу того, что Беннетт получил свиное сердце, и она узнала об этом только тогда, когда ей написала дочь. Эта ситуация ее возмутила. Особенно женщина расстроена освещением этой операции, так как, по ее словам, Беннетта изображают в СМИ "героем-первооткрывателем". По ее мнению, все похвалы должны доставаться исключительно врачам, сделавшим пересадку.

Контекст:

Операция по пересадке Беннетту сердца генно-модифицированной свиньи состоялась в начале января. Ее провели врачи медицинского центра Университета Мэриленда. Это первая подобная трансплантация, после которой сердце генетически модифицированного животного не было немедленно отторжено человеческим организмом. Тем не менее, по словам врачей, пока рано говорить о 100-процентном успехе операции.

Associated Press отмечает, что сейчас существует огромная нехватка человеческих органов, пожертвованных для трансплантации, что заставляет ученых пытаться использовать органы животных. В прошлом году в США было проведено чуть более 3800 трансплантаций сердца, что является рекордным числом.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, животные, нападение, врачи, операция
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