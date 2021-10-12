МВФ выразил поддержку Георгиевой, ее не будут отстранять из-за ситуации с рейтингом Doing Business

"Исполнительный совет посчитал, что представленная информация не содержит убедительных доказательств того, что директор-распорядитель играла неподобающую роль в подготовке отчета Doing Business в 2018 году, когда она была главой Всемирного банка. Рассмотрев все представленные доказательства, Исполнительный совет подтверждает свою полную уверенность в лидерстве директора-распорядителя и ее способности продолжать эффективно выполнять свои обязанности. Правление верит в приверженность директора-распорядителя поддержанию высочайших стандартов управления и добросовестности в МВФ", - говорится в заявлении.

В МВФ добавили, что исполнительный совет "надеется продолжить работу с директором-распорядителем, остальной частью руководства и преданными своему делу персоналом МВФ для решения серьезных проблем, с которыми сталкивается мировая экономика и страны-члены МВФ".