"Мы должны это сделать прямо сейчас". Спикер Палаты представителей США призвала ввести новые санкции против России

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала немедленно ввести санкции против России за предполагаемый сговор с движением "Талибан" в Афганистане.

Соединенные Штаты должны незамедлительно ввести новые санкции против России. Об этом в интервью телеканалу NBC заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (Демократическая партия), комментируя предполагаемый сговор между Россией и движением "Талибан" в Афганистане.

По словам Пелоси, ввести санкции необходимо "прямо сейчас".

27 июня The New York Times впервые сообщила, что, по данным американской разведки, российская военная разведка тайно поощряла движение "Талибан" к убийству военных из западных стран, в том числе из США. 29 июня материал об этом опубликовала газета The Washington Post. По ее информации, жертвами предполагаемого сговора стали несколько человек.

Россия и "Талибан" отвергли информацию о сговоре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это "чушь собачья".

Американский президент заявил, что разведка США не считает достоверными данные о причастности РФ к убийствам американских военных в Афганистане.

Вместе с тем 30 июня газета The New York Times со ссылкой на три связанных с разведкой источника сообщила, что у США есть данные о банковских переводах со счета, который контролирует Главное разведывательное управление России, на счет, связанный с исламистским движением "Талибан".