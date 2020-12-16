"Мы не будем пешками русских". Два высших госчиновника Боснии и Герцеговины проигнорировали визит Лаврова

Два из трех членов высшего органа исполнительной власти Боснии и Герцеговины отказались встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым во время его визита в страну. Поводом стали высказывания российского чиновника об одном из регионов Боснии и Герцеговины.

Лавров (слева), по мнению членов президиума Боснии и Герцеговины, вмешался во внутренние дела страны Фото: EPA

Два из трех членов президиума Боснии и Герцеговины (высшего органа исполнительной власти) Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая должна была пройти 15 декабря. Об этом сообщил боснийский телеканал Federalna.ba.

Как отмечает канал, причиной бойкота стали высказывания Лаврова о поддержке резолюции о военном нейтралитете, принятой парламентом Республики Сербской (этнитета в составе Боснии и Герцеговины), на встрече с председательствующим в президиуме страны Милорадом Додиком 14 декабря.

Комшич на брифинге расценил слова Лаврова как вмешательство во внутренние дела Боснии и Герцеговины. Он подчеркнул, что страна стремится иметь партнерские отношения с Россией, но “быть пешкой русских" не согласится.

Телеканал отмечает, что в министерстве иностранных дел РФ комментировать инцидент отказались.