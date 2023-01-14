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На газопроводе из Литвы в Латвию произошел взрыв

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Литовская полиция показала место взрыва после инцидента
Литовская полиция показала место взрыва после инцидента
Фото: Lietuvos policija / Facebook

Под Паневежисом (Литва) 13 января произошел взрыв на газопроводе, соединяющем Литву и Латвию. Об этом сообщила пресс-служба литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid.

Признаков внешнего воздействия, которое могло бы привести к аварии, не обнаружено, отметил оператор. 

"Мы незамедлительно приступили к расследованию обстоятельств происшествия", – заявил генеральный директор оператора газотранспортной системы Нямунас Бикнюс.

Как объяснила пресс-служба, газотранспортная система в этом районе состоит из двух параллельных трубопроводов и, по предварительным данным, взрыв произошел в одном из них. Другой трубопровод не был поврежден. Газопровод, по которому вспыхнул пожар, используется для подачи газа в северную часть Литвы и транспортировки газа в Латвию. 

Как сообщил Euronews со ссылкой на данные балтийского информационного агентства BNS, пострадавших и погибших нет.

Фото и видео инцидента опубликовали местные чиновники Гинтаутас Гегузинскас и Скирманте Тирилите.

https://www.facebook.com/gintautas.geguzinskas.5/posts/5844528568995839

https://www.facebook.com/SKIRMANTEti/videos/713028957106535/

14 января пресс-служба литовской полиции показала, как выглядит место взрыва после инцидента. 

https://www.facebook.com/Lietuvos.policija/posts/542737987890339

Теги: Латвия, пожар, взрыв, Литва, полиция, газопровод, расследование
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