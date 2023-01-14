На газопроводе из Литвы в Латвию произошел взрыв

Признаков внешнего воздействия, которое могло бы привести к аварии, не обнаружено, отметил оператор.

"Мы незамедлительно приступили к расследованию обстоятельств происшествия", – заявил генеральный директор оператора газотранспортной системы Нямунас Бикнюс.

Как объяснила пресс-служба, газотранспортная система в этом районе состоит из двух параллельных трубопроводов и, по предварительным данным, взрыв произошел в одном из них. Другой трубопровод не был поврежден. Газопровод, по которому вспыхнул пожар, используется для подачи газа в северную часть Литвы и транспортировки газа в Латвию.

Как сообщил Euronews со ссылкой на данные балтийского информационного агентства BNS, пострадавших и погибших нет.

Фото и видео инцидента опубликовали местные чиновники Гинтаутас Гегузинскас и Скирманте Тирилите.

14 января пресс-служба литовской полиции показала, как выглядит место взрыва после инцидента.