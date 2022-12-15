На границе Индии и Китая произошли столкновение. В сети завирусилось видео, как военные двух стран били друг друга палками

По словам индийских официальных лиц, знакомых с этим вопросом, инцидент произошел 9 декабря в северо-восточном индийском штате Аруначал-Прадеш и стал первым подобным столкновением между соседями с 2020 года.
Результатом конфликта стали легкие травмы у военных обеих сторон, добавили собеседники Bloomberg.
Каждая страна обвинила другую в том, что она спровоцировала инцидент.
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что китайские солдаты пересекли линию фактического контроля, де-факто границу между двумя странами. В то же время, по словам представителя китайских военных, войска КНР патрулировали границу, а ее пересекли индийские военные.
Видео конфликта между военными Индии и Китая опубликовала 13 декабря индийская журналистка Рубика Лиякват. На нем видно, как индийские войска избивают китайских солдат самодельным оружием, в том числе чем-то вроде деревянных палок и металлических труб. Также можно увидеть, как индийские солдаты бросают кирпичи или камни.
* * * * * * * * * * * * - pic.twitter.com/vuXxbP4KGE— Rubika Liyaquat (@RubikaLiyaquat) December 13, 2022
Однако в комментарии CNN действующий индийский офицер рассказал, что этот ролик был снят еще в конце сентября. Несколько экспертов, которые разговаривали с CNN, согласились, что на видео не запечатлено недавнее столкновение, учитывая отсутствие видимого снега.
Тем не менее видео дает представление о продолжающейся напряженности между странами, информация о которой, как правило, строго ограничивается властями, подчеркивают журналисты.
Штат Аруначал-Прадеш, где произошло столкновение индийских и китайских войск, являлся основным плацдармом большей части индийско-китайской войны 1962 года. Этот регион до сих пор является предметом территориального спора между Индией и Китаем.
После войны между двумя странами установилась так называемая линия фактического контроля – демаркационная линия протяженностью 4057 км. Долгое время ее не признавали юридически, однако она остается границей де-факто. Там действия военных регулируют протоколы, запрещающие использовать огнестрельное оружие.
Напряженность вдоль спорной границы между странами накалилась с тех пор, как в июне 2020 года там произошло худшее за более чем 40 лет столкновение, в результате которого погибли по меньшей мере 20 индийских и четыре китайских солдата.