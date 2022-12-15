На границе Индии и Китая произошли столкновение. В сети завирусилось видео, как военные двух стран били друг друга палками

По словам индийских официальных лиц, знакомых с этим вопросом, инцидент произошел 9 декабря в северо-восточном индийском штате Аруначал-Прадеш и стал первым подобным столкновением между соседями с 2020 года.

Результатом конфликта стали легкие травмы у военных обеих сторон, добавили собеседники Bloomberg.

Каждая страна обвинила другую в том, что она спровоцировала инцидент.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что китайские солдаты пересекли линию фактического контроля, де-факто границу между двумя странами. В то же время, по словам представителя китайских военных, войска КНР патрулировали границу, а ее пересекли индийские военные.

Видео конфликта между военными Индии и Китая опубликовала 13 декабря индийская журналистка Рубика Лиякват. На нем видно, как индийские войска избивают китайских солдат самодельным оружием, в том числе чем-то вроде деревянных палок и металлических труб. Также можно увидеть, как индийские солдаты бросают кирпичи или камни.

Однако в комментарии CNN действующий индийский офицер рассказал, что этот ролик был снят еще в конце сентября. Несколько экспертов, которые разговаривали с CNN, согласились, что на видео не запечатлено недавнее столкновение, учитывая отсутствие видимого снега.

Тем не менее видео дает представление о продолжающейся напряженности между странами, информация о которой, как правило, строго ограничивается властями, подчеркивают журналисты.