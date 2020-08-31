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В Индии заявили об очередных провокациях Китая в спорном пограничном регионе

В ночь с 29-го на 30 августа на границе Китая и Индии произошли очередные столкновения. Минобороны Индии обвинило Китай в попытке изменить статус-кво спорных пограничных территорий.

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Пограничный конфликт между Индией и Китаем длится с 1962 года
Пограничный конфликт между Индией и Китаем длится с 1962 года
Фото: EPA

Солдаты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) совершили "провокационные военные действия" на южном берегу озера Пангонг-Цо, расположенного на границе двух стран. Об этом сообщает министерство обороны Индии.

"В ночь с 29-го на 30 августа 2020 года войска НОАК нарушили предыдущий консенсус, достигнутый во время военных и дипломатических столкновений во время продолжающегося противостояния в Восточном Ладакхе, и осуществили провокационные военные действия, чтобы изменить статус-кво", – говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что индийские войска предотвратили эту активность НОАК, приняв меры по укреплению своих позиций, и воспрепятствовали намерениям Китая в одностороннем порядке изменить ситуацию на месте.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что настроены на поддержание мира и спокойствия посредством диалога, но также готовы защищать свою территориальную целостность. Сейчас полевые командиры Китая и Индии проводят в Чушуле переговоры для разрешения конфликтной ситуации.

Конфликт между Индией и Китаем длится с 1962 года, когда между странами произошла высокогорная пограничная война. Причиной стала неурегулированность вопроса о линии границы между бывшей Британской Индией и Тибетом. Спорными считались два участка: один из них находится в северо-восточной части Кашмира, а второй – в северной части современного штата Аруначал-Прадеш.

С тех пор на границах двух стран регулярно происходят столкновения военных. Ситуация обострилась летом этого года, когда 15 июня в результате очередных столкновений погибло 20 военнослужащих из Индии. В Китае заявили, что вся ответственность за инцидент лежит на Индии.

23 июня страны договорились развести войска, сосредоточенные на спорном участке совместной границы в регионе Ладакх в западных Гималаях.

Теги: Индия, Китай, армия, столкновения
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