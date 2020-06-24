Китай считает, что ответственность за столкновение китайских и индийских пограничников лежит на Индии

Об этом на пресс-конференции 24 июня заявил представитель оборонного ведомства Китая.

По его словам, 6 июня стороны договорились о деэскалации ситуации, но "15 июня пограничные войска Индии открыто нарушили консенсус, достигнутый обеими сторонами, снова пересекли реальную линию контроля и умышленно спровоцировали Китай".

"Ведя переговоры на месте, китайские офицеры и солдаты внезапно подверглись атаке со стороны Индии. Это вызвало интенсивные физические столкновения между офицерами и солдатами с обеих сторон, что привело к жертвам. […] Инцидент вызван нарушением Индией договоренностей и односторонней провокацией. Ответственность полностью лежит на Индии", – заявил представитель минобороны Китая.