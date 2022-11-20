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На климатическом саммите ООН создали фонд по возмещению ущерба от изменений климата

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На климатическом саммите ООН подтвердили цель удержать глобальное потепление на уровне 1,5&deg;C
На климатическом саммите ООН подтвердили цель удержать глобальное потепление на уровне 1,5°C
Фото: EPA

Делегаты саммита ООН по вопросам климата COP27 окончательным соглашением создали фонд помощи для стран, уязвимых перед климатическими бедствиями. Об этом 20 ноября сообщил CNN.

Участники переговоров и неправительственные организации, наблюдавшие за переговорами, расценили создание "Фонда убытков и ущерба" как "значительное достижение". В то же время подробностей как он будет работать на саммите пока не согласовали, отметил CNN. Также страны должны доработать процесс финансирования фонда. Такой фонд станет "спасательным кругом" для бедных семей, чьи дома разрушат погодные явления, заявила директор World Resources Institute Ани Дасгупта.

Кроме того, на саммите подтвердили цель удержать глобальное потепление на уровне 1,5°C. Средняя температура планеты уже поднялась примерно до 1,1°C, отметил CNN. В отчете Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата подчеркнули, что повышение температуры более, чем на 1,5°C, повысит риск экстремальной засухи, лесных пожаров, наводнений и нехватки продовольствия. В то же время эксперты по климату обеспокоены, что в окончательном оглашении нет упоминания об ископаемом топливе или необходимости его постепенного сокращения, пишет CNN.

На саммите также согласовали возобновление официальных переговоров по климату между США и Китаем – двумя крупнейшими в мире источниками парниковых газов.

Контекст:

6 ноября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) начался ежегодный саммит ООН по изменению климата COP27. Саммит длился две недели, в нем приняли участие около 30 тыс. человек, в частности 120 лидеров государствСаммиты ООН по изменению климата – крупнейшие и наиболее важные ежегодные встречи, на которых обсуждается состояние климата на планете, говорится на сайте ООН.

Теги: США, ООН, климат, потепление, глобальное потепление, засуха
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