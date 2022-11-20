На климатическом саммите ООН создали фонд по возмещению ущерба от изменений климата

Участники переговоров и неправительственные организации, наблюдавшие за переговорами, расценили создание "Фонда убытков и ущерба" как "значительное достижение". В то же время подробностей как он будет работать на саммите пока не согласовали, отметил CNN. Также страны должны доработать процесс финансирования фонда. Такой фонд станет "спасательным кругом" для бедных семей, чьи дома разрушат погодные явления, заявила директор World Resources Institute Ани Дасгупта.

Кроме того, на саммите подтвердили цель удержать глобальное потепление на уровне 1,5°C. Средняя температура планеты уже поднялась примерно до 1,1°C, отметил CNN. В отчете Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата подчеркнули, что повышение температуры более, чем на 1,5°C, повысит риск экстремальной засухи, лесных пожаров, наводнений и нехватки продовольствия. В то же время эксперты по климату обеспокоены, что в окончательном оглашении нет упоминания об ископаемом топливе или необходимости его постепенного сокращения, пишет CNN.

На саммите также согласовали возобновление официальных переговоров по климату между США и Китаем – двумя крупнейшими в мире источниками парниковых газов.