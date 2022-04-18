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На Пасху в Париже сгорела церковь Московского патриархата

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Пожар в церкви произошел 18 апреля
Пожар в церкви произошел 18 апреля
Фото: Olivier François / Facebook

17 апреля в Париже сгорела церковь Святого Серафима Саровского – деревянный православный храм русской традиции, ныне относящийся к Московскому патриархату. Об этом говорится на сайте храма.

Пожар в церкви начался примерно в 16.00 в день, когда католики праздновали Пасху, а православные – Вербное воскресенье.

Пострадавших нет, однако зданию нанесен сильный ущерб, так как огонь быстро распространился в деревянном здании площадью 250 м², пишет France Bleu.

По данным пожарных, из церкви успели вынести четыре-пять икон, но они сильно повреждены. Спасатели отмечают, что войти в здание, когда они прибыли, было невозможно.

Прокуратура Парижа начала расследование по факту непреднамеренного уничтожения чужого имущества.

Настоятель церкви протоиерей Николя Чернокрак в комментарии RFI рассказал, что приход в последнее время не получал никаких угроз и ни с кем не конфликтовал. По его словам, в воскресенье в 16 часов один человек пришел для подготовки вечерней службы, а затем должен был уйти. При этом двери церкви оставались открытыми.

"Человек, который готовил храм к службе, зажег там лампадки. Все случилось в течение 15 минут. Когда он ушел, сразу появился огонь. Или кто-то вошел, или что-то случилось. Трудно определить: все произошло очень быстро", – отметил настоятель.

Храм был построен в 1933 году. В октябре 2019 года вслед за архиепископом Иоанном (Реннето) приход, ранее находившийся в составе российского экзархата Вселенского патриархата, перешел в состав РПЦ МП.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: РПЦ, Франция, пожар, Париж
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