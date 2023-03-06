На пляже в Англии нашли 14-летнюю украинку без сознания. Она умерла в больнице

Накануне было объявлено, что ребенок потерялся. Полицейские Девона и соседнего Корнуолла обыскали местность с помощью полицейского вертолета и береговой охраны и обнаружили ее на в районе Долиш.

По данным издания, девочку экстренно доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Детектив-инспектор Бекки Дэвис сообщила, что девочка официально опознана, она была гражданкой Украины и жила в Долише. Причины смерти ребенка пока не называются.

"Был установлен контакт с посольством Украины, и министерство внутренних дел также знает об этом инциденте", – сказала представитель полиции.