На север Пакистана обрушился снегопад, погибло более 20 человек

Из-за туристов, которые поехали на север страны смотреть на снегопад, образовалась пробка Фото: EPA

Из-за туристов, которые поехали в город Мурри смотреть на снегопад, образовалась пробка из 1 тыс. автомобилей. Дорогу расчищали военные инженеры и техника.

Среди погибших есть полицейский, его жена и их шестеро детей, а также еще одна семья из пяти человек. Военные сообщили, что спасли более 300 человек, застрявших в снегу.

Министр внутренних дел Шейх Рашид заявил, что кризис был вызван большим количеством людей, направившихся на север страны из Исламабада. В Мурри за несколько дней прибыло более 100 тыс. автомобилей. 8 января регион объявили зоной бедствия.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан написал в Twitter, что шокирован гибелью людей.

"Беспрецедентный снегопад и наплыв туристов, продолжающийся без проверки погодных условий, застали администрацию района врасплох", – отметил политик.