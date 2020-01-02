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На Тайване во время аварийной посадки вертолета погиб начальник Генштаба страны

В результате аварийной посадки вертолета Black Hawk погиб глава Генштаба Тайваня и еще семеро военных. Пятеро пассажиров выжили.

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В результате аварии вертолета погибли восемь человек
В результате аварии вертолета погибли восемь человек
Фото: fire.e-land.gov.tw

На Тайване в гористой местности провинции Тайбей во время вынужденной посадки разбился военный вертолет UH-60 Black Hawk. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на представителей власти.

Вертолет вылетел с военной авиабазы Сушань в 7.47 и направлялся в город Илань. Как пишет Taiwan News, около восьми утра центр управления по неизвестным причинам потерял связь с вертолетом.

В результате аварии погибли восемь человек. Среди погибших начальник Генерального штаба Тайваня Шэнь Иминь, два генерала, подполковник, капитан, майор и два старших сержанта. Пять человек выжили.

Всего на борту в момент инцидента находились 13 человек.

К месту крушения направили два вертолета и 80 военных.

Президент Тайваня Цай Инвэнь на странице в Facebook написала, что распорядилась сделать все возможное для поиска пропавших и обеспечения безопасности военных. В 10 утра на место катастрофы для участия в поисково-спасательных работах прибыл министр обороны Янь Дефа.

Теги: авиакатастрофа, вертолет, Тайвань
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