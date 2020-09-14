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На Венере обнаружили газ, который может свидетельствовать о жизни

Ученые обнаружили на Венере вещество фосфин, которое указывает на возможное существование живых организмов на второй от Солнца планете.

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Ученые зафиксировали фосфин на высотах 53 61 км от Венеры
Ученые зафиксировали фосфин на высотах 53–61 км от Венеры
Фото: depositphotos.com

Астрономы из Кардиффского университета с помощью наземных телескопов обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин. Соответствующая статья опубликована 14 сентября в журнале Nature Astronomy. 

По информации ученых, газ фосфин (гидрид фосфора, PH₃) входит в число веществ, которые могут свидетельствовать о присутствии живых организмов. Во время исследования вещество зафиксировали на высотах 53–61 км от поверхности Венеры.

В статье сообщается, что наличие вещества не обязательно означает, что в атмосфере Венеры есть жизнь, а может свидетельствовать о неизвестных ученым химических процессах. Ранее газ фосфин был обнаружен в атмосфере Сатурна.

Дальнейшее исследование сможет провести межпланетная станция "Венера-Д". Ее планируют запустить в период с 2029-го по 2031 год.

Россия и США начали совместный проект “Венера-Д” в 2013 году. Из-за антироссийских санкций сотрудничество было приостановлено в 2014-м, но через год проект был разморожен. Стоимость “Венеры-Д” оценивают в сумму от $800 млн до $1 млрд. При наличии финансирования запуск миссии будет осуществлен не ранее 2027 года.

Теги: газ, ученые, планета, исследование, телескоп, Венера, Сатурн, астрономы, журнал
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