На Венере обнаружили газ, который может свидетельствовать о жизни

Ученые обнаружили на Венере вещество фосфин, которое указывает на возможное существование живых организмов на второй от Солнца планете.

Астрономы из Кардиффского университета с помощью наземных телескопов обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин. Соответствующая статья опубликована 14 сентября в журнале Nature Astronomy.

По информации ученых, газ фосфин (гидрид фосфора, PH₃) входит в число веществ, которые могут свидетельствовать о присутствии живых организмов. Во время исследования вещество зафиксировали на высотах 53–61 км от поверхности Венеры.

В статье сообщается, что наличие вещества не обязательно означает, что в атмосфере Венеры есть жизнь, а может свидетельствовать о неизвестных ученым химических процессах. Ранее газ фосфин был обнаружен в атмосфере Сатурна.

Дальнейшее исследование сможет провести межпланетная станция "Венера-Д". Ее планируют запустить в период с 2029-го по 2031 год.