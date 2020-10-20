"Нацелены на разогрев русофобских настроений". В МИД РФ прокомментировали обвинения США против хакеров из ГРУ

Представители МИД РФ в Вашингтоне заявили, что обвинения, выдвинутые минюстом США против шести офицеров ГРУ за хакерские атаки, не имеют ничего общего с реальностью.

Россия отвергает обвинения минюста США, предъявленные шести офицерам Главного управления (бывшего ГРУ) генштаба ВС РФ в совершении кибератак на объекты в США, Франции, Украине и Южной Корее. Об этом 20 октября заявил "РИА Новости" представитель представительства МИД РФ в США.

Российские дипломаты назвали данные из США не имеющими ничего общего с реальностью.

По мнению МИД РФ, обвинения "нацелены лишь на разогрев русофобских настроений" в США.

В Москве также говорят о "шпиономании" со стороны Вашингтона, и считают, что власти США разрушают "прагматичные" ранее отношения РФ и Соединенных Штатов.

О предъявлении обвинений шести офицерам ГРУ минюст США объявил 19 октября. По информации ведомства, они причастны к хакерским атакам против компаний в США, энергетической системы Украины, организаторов зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 году и участников президентских выборов 2017 года во Франции, в том числе – нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона. Минюст США также считает, что подозреваемые стояли за созданием одних из "самых разрушительных вредоносных программ в мире": речь идет о вирусе, который отключил энергосистему Украины в декабре 2015 года, а также вирусе-вымогателе NotPetya в 2017 году.