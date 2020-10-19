Минюст США предъявил обвинения шести офицерам ГРУ в хакерских атаках, в том числе, в Украине – СМИ

Министерство юстиции США предъявило обвинения шести россиянам в кибератаках в США, Франции, Украине и Южной Корее. Все обвиняемые – нынешние и бывшие сотрудники российской разведки. Об этом 19 октября сообщает Associated Press, ссылаясь на заявление помощника генпрокурора США по национальной безопасности Джона Демерса.
"Ни одна страна так целенаправленно и безответственно не превращает свой кибернетический потенциал в оружие, как это делает Россия, бессмысленно причиняя беспрецедентный ущерб, чтобы добиться небольшого тактического преимущества", – заявил Демерс.
Агенство ссылаясь на информацию Минюста США сообщило, что офицеры ГРУ России причастны к хакерским атакам против: компаний в США, энергетической системы Украины и участников президентских выборов 2017 года во Франции, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона.
По информации TechCrunch, хакеры стояли за одними из "самых разрушительных вредоносных программ в мире". По их мнению, это атака в результате которой была отключена энергосистема Украины в декабре 2015 года, а также глобальная атака с помощью вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году.
В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры США, Украины, Франции, Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландов.
C помощью вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году хакеры, вероятно, связанные с Россией, парализовали работу компьютерных сетей в банках, СМИ, торговых организациях, почтовых службах, государственных учреждениях в разных странах мира.
Украинская компания "Прикарпатьеоблэнерго" 23 декабря 2015 года сообщила об отключении электроэнергии в Ивано-Франковске и части области. Причиной аварии называлось вмешательство посторонних лиц в работу телемеханики. Неполадки удалось ликвидировать в тот же день. Позднее стало известно, что кибератака была масштабнее, чем сообщалось поначалу. Вредоносное программное обеспечение было обнаружено как минимум у двух компаний, помимо "Прикарпатьеоблэнерго", чьи энергосети оно успело вывести из строя. Служба безопасности Украины обвинила в случившемся российские спецслужбы.