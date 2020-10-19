Минюст США предъявил обвинения шести офицерам ГРУ в хакерских атаках, в том числе, в Украине – СМИ

В Минюсте США заявили, что офицеры ГРУ России причастны к хакерским атакам против: компаний в США, энергетической системы Украины и участников президентских выборов 2017 года во Франции, сообщает Associated Press.

Хакеров из РФ обвиняли в кибератаках в разных странах мира Фото: depositphotos.com

Министерство юстиции США предъявило обвинения шести россиянам в кибератаках в США, Франции, Украине и Южной Корее. Все обвиняемые – нынешние и бывшие сотрудники российской разведки. Об этом 19 октября сообщает Associated Press, ссылаясь на заявление помощника генпрокурора США по национальной безопасности Джона Демерса.

"Ни одна страна так целенаправленно и безответственно не превращает свой кибернетический потенциал в оружие, как это делает Россия, бессмысленно причиняя беспрецедентный ущерб, чтобы добиться небольшого тактического преимущества", – заявил Демерс.

Агенство ссылаясь на информацию Минюста США сообщило, что офицеры ГРУ России причастны к хакерским атакам против: компаний в США, энергетической системы Украины и участников президентских выборов 2017 года во Франции, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона.

По информации TechCrunch, хакеры стояли за одними из "самых разрушительных вредоносных программ в мире". По их мнению, это атака в результате которой была отключена энергосистема Украины в декабре 2015 года, а также глобальная атака с помощью вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году.

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры США, Украины, Франции, Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландов.

C помощью вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году хакеры, вероятно, связанные с Россией, парализовали работу компьютерных сетей в банках, СМИ, торговых организациях, почтовых службах, государственных учреждениях в разных странах мира.