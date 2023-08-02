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NASA поймало сигнал с находящегося на краю Солнечной системы зонда Voyager 2. Связь с ним пропала 28 июля

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NASA запустило зонд еще в 1977 году
NASA запустило зонд еще в 1977 году
Фото: ЕРА

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поймало сигнал от космического зонда для исследования дальних планет Voyager 2, связь с которым была потеряна в июле. Об этом 1 августа проинформировало NASA в Twitter.

"Сеть дальней космической связи перехватила несущий сигнал с Voyager 2 во время регулярного сканирования неба. Это немного похоже на то, как вы слышите "сердцебиение" космического корабля, что подтверждает, что космический корабль все еще ведет передачу, как и ожидают инженеры", – сказано в твите.

Связь с зондом, запущенным NASA в 1977 году, была потеряна после серии команд, отправленных на Voyager 2 21 июля. Это заставило антенну отклониться на два градуса от Земли, и сигнал перестал доходить.

Американское агентство отметило, что аппарат находится на расстоянии около 19,9 млрд км от Земли. Он запрограммирован несколько раз в год корректировать ориентацию, чтобы антенна зонда всегда была направлена на Землю. "Следующий сброс произойдет 15 октября, что должно позволить возобновить связь", – подчеркивали в NASA.

Контекст:

Зонд Voyager 2 еще в 2018 году добрался до пределов Солнечной системы. Тогда говорилось, что Voyager 2 станет вторым объектом, созданным человеком, после Voyager 1, который смог войти в межзвездное пространство.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: космос, NASA, Солнечная Система
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