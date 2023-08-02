NASA поймало сигнал с находящегося на краю Солнечной системы зонда Voyager 2. Связь с ним пропала 28 июля

"Сеть дальней космической связи перехватила несущий сигнал с Voyager 2 во время регулярного сканирования неба. Это немного похоже на то, как вы слышите "сердцебиение" космического корабля, что подтверждает, что космический корабль все еще ведет передачу, как и ожидают инженеры", – сказано в твите.

Earth to Voyager... *

The Deep Space Network has picked up a carrier signal from @NASAVoyager 2 during its regular scan of the sky. A bit like hearing the spacecraft's “heartbeat," it confirms the spacecraft is still broadcasting, which engineers expected. https://t.co/tPcCyjMjJY — NASA JPL (@NASAJPL) August 1, 2023

Связь с зондом, запущенным NASA в 1977 году, была потеряна после серии команд, отправленных на Voyager 2 21 июля. Это заставило антенну отклониться на два градуса от Земли, и сигнал перестал доходить.

Американское агентство отметило, что аппарат находится на расстоянии около 19,9 млрд км от Земли. Он запрограммирован несколько раз в год корректировать ориентацию, чтобы антенна зонда всегда была направлена на Землю. "Следующий сброс произойдет 15 октября, что должно позволить возобновить связь", – подчеркивали в NASA.