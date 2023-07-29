NASA потеряло связь с зондом Voyager 2, который находится на краю Солнечной системы

В NASA отметили, что антенна Voyager 2 отклонилась на два градуса Фото: ЕРА

"Серия запланированных команд, отправленных 21 июля на космический аппарат NASA Voyager 2, непреднамеренно заставила антенну отклониться на два градуса от Земли. В результате Voyager 2 в настоящее время не может принимать команды или передавать данные обратно на Землю", – говорится в сообщении.

Американское агентство отмечает, что аппарат находится на расстоянии около 19,9 млрд км от Земли. Он запрограммирован несколько раз в год корректировать ориентацию, чтобы антенна зонда всегда была направлена на Землю.

"Следующий сброс произойдет 15 октября, что должно позволить возобновить связь. Команда миссии ожидает, что Voyager 2 останется на запланированной траектории в период затишья", – подчеркнули в NASA.