"Гигантский скачок в науке о Солнце". Зонд NASA "коснулся" звезды. Видео

В отличие от Земли, у Солнца нет твердой поверхности, говорят ученые Фото: depositphotos.com

В NASA это событие называют "гигантским скачком в солнечной науке", который поможет ученым получить важную информацию о ближайшей к Земле звезде и ее влиянии на Солнечную систему.

"Прикосновение к Солнцу с помощью солнечного зонда Parker Solar Probe – это монументальный момент для науки о Солнце и поистине выдающийся подвиг. Все, что мы узнаем о нашей звезде, также поможет нам получить больше информации о звездах в остальной Вселенной", – сказал Томас Зурбухен, помощник администратора управления научной миссии в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

В отличие от Земли, у Солнца нет твердой поверхности, говорят ученые.

"Это огромный мяч из горячей плазмы, удерживаемый собственной гравитацией", – сказано в видео о полете зонда NASA к Солнцу.

Перегретая атмосфера Солнца состоит из солнечного материала, связанного с звездой гравитацией и магнитными силами. По мере того, как повышающееся тепло и давление отталкивают этот материал от Солнца, он достигает точки, в которой гравитационное и магнитное поля слишком слабы, чтобы его удержать, говорится в сообщении NASA.

Эта точка, известная как критическая поверхность Альфвена, является окончанием солнечной атмосферы и началом солнечного ветра. Солнечный материал, обладающий энергией, чтобы пересечь эту границу, становится солнечным ветром, который увлекает за собой магнитное поле Солнца, когда оно движется через солнечную систему, к Земле и за ее пределы, отмечают в агентстве.

ВИДЕО

Видео: NASA Goddard / YouTube