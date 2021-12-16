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"Гигантский скачок в науке о Солнце". Зонд NASA "коснулся" звезды. Видео

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В отличие от Земли, у Солнца нет твердой поверхности, говорят ученые
В отличие от Земли, у Солнца нет твердой поверхности, говорят ученые
Фото: depositphotos.com

Впервые в истории человечества космический корабль коснулся Солнца. Зонд Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Parker Solar Probe пролетел через верхние слои атмосферы Солнца – корону – и собрал там частицы и магнитные поля. Об этом 14 декабря сообщили на официальном сайте агентства.

В NASA это событие называют "гигантским скачком в солнечной науке", который поможет ученым получить важную информацию о ближайшей к Земле звезде и ее влиянии на Солнечную систему.

"Прикосновение к Солнцу с помощью солнечного зонда Parker Solar Probe – это монументальный момент для науки о Солнце и поистине выдающийся подвиг. Все, что мы узнаем о нашей звезде, также поможет нам получить больше информации о звездах в остальной Вселенной", – сказал Томас Зурбухен, помощник администратора управления научной миссии в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

В отличие от Земли, у Солнца нет твердой поверхности, говорят ученые.

"Это огромный мяч из горячей плазмы, удерживаемый собственной гравитацией", – сказано в видео о полете зонда NASA к Солнцу.

Перегретая атмосфера Солнца состоит из солнечного материала, связанного с звездой гравитацией и магнитными силами. По мере того, как повышающееся тепло и давление отталкивают этот материал от Солнца, он достигает точки, в которой гравитационное и магнитное поля слишком слабы, чтобы его удержать, говорится в сообщении NASA.

Эта точка, известная как критическая поверхность Альфвена, является окончанием солнечной атмосферы и началом солнечного ветра. Солнечный материал, обладающий энергией, чтобы пересечь эту границу, становится солнечным ветром, который увлекает за собой магнитное поле Солнца, когда оно движется через солнечную систему, к Земле и за ее пределы, отмечают в агентстве.

ВИДЕО
Видео: NASA Goddard / YouTube
Контекст:

Parker Solar Probe – это автоматический космический аппарат NASA для исследования внешней короны Солнца. Впервые ракету-носитель Delta IV с зондом Parker Solar Probe для изучения звезды NASA запустило 12 августа 2018 года.

Теги: США, NASA, исследование, миссия, солнце, гравитация, звезда, запуск, атмосфера
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