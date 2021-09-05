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SpaceX назвала дату запуска в космос первой гражданской миссии

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В составе миссии нет профессиональных астронавтов
В составе миссии нет профессиональных астронавтов
Фото: ЕРА

Американская компания SpaceX заявила о запуске в космос первой гражданской миссии 15 сентября. Об этом сказано на сайте компании.

Миссия под названием Inspiration4 должна стартовать с площадки 39A Космического центра Кеннеди во Флориде, который принадлежит NASA.

"Проверка готовности к полету завершена. Экипаж из четырех частных лиц отправится в трехдневное путешествие вокруг Земли", – отметили в компании.

В составе миссии Inspiration4 нет профессиональных астронавтов. Команду возглавит бизнесмен, основатель компании по обработке платежей Shift4 Payments Джаред Айзекман. Вместе с ним в космос полетит 29-летняя помощница врача из детского исследовательского госпиталя Хейли Арсено.

В составе экипажа будут американский профессор геологии, предприниматель Сиан Проктор, которая станет пилотом миссии, а также инженер и ветеран военно-воздушных сил США Кристофер Семброски.

Все члены экипажа прибудут во Флориду 9 сентября для последней подготовки к вылету.

Теги: США, космос, NASA, миссия, SpaceX, запуск, астронавты, экипаж
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