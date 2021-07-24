NASA и SpaceX запустят миссию к спутнику Юпитера в поисках условий для жизни

Агентство выбрало SpaceX как подрядчика для запуска миссии Europa Clipper в октябре 2024 года. Общая сумма контракта составляет $178 млн.

Ожидается, что в октябре 2024 года в рамках миссии в космос запустят ракету Falcon Heavy из стартового комплекса 39A Космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде.

В рамках миссии проведут подробный обзор Европы и использует сложный набор научных инструментов, чтобы выяснить, есть ли на спутнике условия, подходящие для жизни. Ключевые задачи миссии – создание изображений поверхности Европы с высоким разрешением, определение ее состава, поиск признаков недавней или продолжающейся геологической активности, измерение толщины ледяной оболочки спутника, поиск подземных озер и определение глубины и солености поверхности океана Европы.