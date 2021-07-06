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Вертолет NASA совершил свой самый длинный полет над Марсом

Вертолет летел над поверхностью Марса в течение 166,4 секунды
Вертолет летел над поверхностью Марса в течение 166,4 секунды
Фото: mars.nasa.gov

Вертолет Ingenuity совершил девятый полет над поверхностью Марса. Он стал самым длинным из всех ранее выполненных, говорится в Twitter NASA.

"Вертолет завершил свой девятый и самый сложный полет, пролетев 166,4 секунды со скоростью 5 м/с", – говорится в сообщении.

Ранее на сайте NASA Science сообщалось, что в этом "рейсе" за 167 секунд планируется преодолеть примерно 625 метров на скорости 5 м/с. Это рекорд Ingenuity по скорости, времени и расстоянию полета. Кроме того, дрон должен был сделать цветные фото местности. Пока они не опубликованы, но есть черно-белое фото с навигационной камеры.

Контекст:

4 апреля вертолет опустили на поверхность Марса с марсохода Perseverance. Аппарат находится в кратере Езеро.

Изначально вертолет должен был совершить первый полет на Марсе 11 апреля, но его дважды переносили. Первый полет, оказавшийся успешным, Ingenuity совершил 19 апреля.

Сложность с полетами на Марсе заключается в более разреженной атмосфере, чем на Земле, – разница составляет два порядка. Летать с помощью пропеллера легче на Земле.

Марсоход NASA Perseverance ("Настойчивость") покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля он успешно сел на поверхность Марса. Аппарат уже прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат, проложит путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых камней и пыли).

Теги: космос, Марс, NASA, Ingenuity
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