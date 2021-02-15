НАТО планирует увеличить финансирование военной деятельности возле границ России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что выступает за усиление обучения и наращивания потенциала для соседних стран-партнеров Альянса.

Министры обороны стран НАТО во время видеоконференции 17–18 февраля обсудят расширение финансирования военной деятельности на восточном фланге Альянса. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда".

"Я намерен предложить увеличить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание сил союзников в наших боевых группах на восточном фланге альянса, развертывание воздушной полиции, морское развертывание и проведение учений", – сказал Столтенберг.

По его словам, увеличение расходов продемонстрирует преданность союзников "обещанию защищать друг друга" (ст. 5 Договора НАТО).

"Я также предложу усилить обучение и наращивание потенциала для соседних стран-партнеров, так как профилактика лучше вмешательства… Нам также необходимо использовать более глобальный подход к решению глобальных проблем. Китай и Россия находятся в авангарде авторитарного противодействия международному порядку, основанному на правилах. Поэтому мы должны расширять наш политический диалог и практическое сотрудничество с партнерами-единомышленниками для продвижения наших ценностей и защиты наших интересов", – отметил генсек НАТО.

В феврале истребители НАТО уже несколько раз перехватывали российские бомбардировщики. В частности, над Черным морем и у побережья Норвегии. Для перехвата самолетов из РФ, пролетавших возле территории НАТО, в воздух поднимались истребители Румынии, Болгарии, Турции и Норвегии.

В 2020 году истребители НАТО совершили 350 вылетов для перехвата российских самолетов.