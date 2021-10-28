ГОРДОН
 
 
МИР

Называющий себя сыном Мавроди бизнесмен заявил, что в РФ после интервью Гордону на него завели уголовное дело

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вопрос "чей Крым?" ни для кого из здравомыслящих людей не стоит, отметил Мернес
Вопрос "чей Крым?" ни для кого из здравомыслящих людей не стоит, отметил Мернес
Фото: mernesmax / Instagram

Российский бизнесмен Максим Мернес, который называет себя сыном российского предпринимателя, основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, заявил, что в РФ против него возбудили уголовное дело. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба бизнесмена.

Мернес в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном 19 октября, отметил, что считает аннексию Крыма ключевой ошибкой руководства России.

"Вопрос "чей Крым?" ни для кого из здравомыслящих людей не стоит – это и так понятно. События 2014 года – это вопиющий прецедент, который полностью перевернул отношения наших стран", – сказал бизнесмен.

Мернес выразил уверенность, что любому здравомыслящему человеку опасно возвращаться в Россию, а экономику РФ, по его словам, в ближайшие пять-шесть лет ждут серьезные потрясения. 

По мнению Мернеса, к смерти основателя МММ причастны спецслужбы России, а ее официальная версия не выдерживает критики, так как Мавроди еще за месяц до смерти перестал выходить на связь.

26 октября на своем YouTube-канале бизнесмен сообщил, что через несколько дней после выхода интервью по заявлению гражданина РФ на него было заведено уголовное дело по факту разжигания межнациональной розни, а в российских издательствах были заблокированы все его книги. 

"Все мои 18 книг были заблокированы в один день по надуманной причине! Привет, дурдом Российская Федерация, где за ответ на вопрос "чей Крым?" на тебя подают в суд!.. Спасибо, Володя [президент РФ Владимир Путин], ты победил здравый смысл! Теперь на мне висит статья за антисемитизм", – написал Мернес в комментарии к видеопубликации.

В подтверждение блокировки его книг в РФ бизнесмен в опубликованном видео сделал несколько безуспешных попыток купить их в интернете.

Официальной информации от российских издательств о блокировании книг Мернеса издание "ГОРДОН" не нашло.

Контекст:

Мернес родился в 1995 году в Москве, затем с матерью переехал в Томск. Окончил Томский государственный университет (специальность – "прикладная математика и кибернетика").

Сам Мавроди не упоминал, что у него есть дети. Мернес утверждает, что отец не принимал участия в его воспитании. Мавроди умер в марте 2018 года на 63-м году жизни. 

Сейчас Мернес живет в Таиланде. Он ведет YouTube-канал о криптовалюте CryptoBoss и блог в Instagram, где у него 3,8 млн подписчиков. 

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Сергей Мавроди, Дмитрий Гордон, Крым, смерть, Таиланд, антисемитизм, аннексия, МММ, интервью, уголовное дело, блокирование, предприниматель, Российская Федерация, отец, Максим Мернес
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Необычная, но интересная на вкус". Сырная запеканка с тыквой. Рецепт
"Необычная, но интересная на вкус". Сырная запеканка с тыквой. Рецепт
"Кривляние посреди тощих сковородок". Maruv показала эротичный танец в "полуголом" костюме
"Кривляние посреди тощих сковородок". Maruv показала эротичный танец в "полуголом" костюме
  Жена принца Гарри в золотых часах принцессы Дианы записала для детского YouTube-канала видео
  Жена принца Гарри в золотых часах принцессы Дианы записала для детского YouTube-канала видео
"Я была уверена, что Бетменша". Слава Каминская сообщила, что заразилась коронавирусом
"Я была уверена, что Бетменша". Слава Каминская сообщила, что заразилась коронавирусом
"Вряд ли это повлияет на мою бесстыжую репутацию". Кристина Асмус снялась в монашеских одеждах
"Вряд ли это повлияет на мою бесстыжую репутацию". Кристина Асмус снялась в монашеских одеждах
Grosu рассказала, почему не будет подписывать с Полянским "дурацкий" брачный контракт
Grosu рассказала, почему не будет подписывать с Полянским "дурацкий" брачный контракт
  "Расту вместе с ней". Голкипер сборной Украины Бущан рассказал, как воспитывает дочь после развода
  "Расту вместе с ней". Голкипер сборной Украины Бущан рассказал, как воспитывает дочь после развода
"Совсем не изменилась". 30-летняя Ратаковски показала, как выглядела 17 лет назад
"Совсем не изменилась". 30-летняя Ратаковски показала, как выглядела 17 лет назад
"Ты тоже сучка". Полякова извинилась перед Билык и поцеловала ей руку. Видео
"Ты тоже сучка". Полякова извинилась перед Билык и поцеловала ей руку. Видео
61-летний Игорь Николаев показал проживающую в США 43-летнюю дочь
61-летний Игорь Николаев показал проживающую в США 43-летнюю дочь
Седокова снялась в платье без бретелек, "оседлав" молодого мужа
Седокова снялась в платье без бретелек, "оседлав" молодого мужа
"Есть мужчины, от которых рождаются одни мальчики". Подольская показала всех сыновей Преснякова на одном фото
"Есть мужчины, от которых рождаются одни мальчики". Подольская показала всех сыновей Преснякова на одном фото
Хэллоуин: история и традиции праздника
Хэллоуин: история и традиции праздника
MamaRika заявила, что спустя почти год после переезда в Одессу возвращается жить в Киев
MamaRika заявила, что спустя почти год после переезда в Одессу возвращается жить в Киев
"Приятно смотреть, когда папа на своем месте". Горбунов позировал с двухмесячным сыном на руках, сидя на красной дорожке
"Приятно смотреть, когда папа на своем месте". Горбунов позировал с двухмесячным сыном на руках, сидя на красной дорожке
"Не успела просохнуть", "Нелепо смотритесь". Волочкова показала, как прихорошилась перед встречей с Джигурдой
"Не успела просохнуть", "Нелепо смотритесь". Волочкова показала, как прихорошилась перед встречей с Джигурдой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Сисяндры огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Сисяндры – огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS