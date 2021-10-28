Называющий себя сыном Мавроди бизнесмен заявил, что в РФ после интервью Гордону на него завели уголовное дело

Вопрос "чей Крым?" ни для кого из здравомыслящих людей не стоит, отметил Мернес Фото: mernesmax / Instagram

Мернес в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном 19 октября, отметил, что считает аннексию Крыма ключевой ошибкой руководства России.

"Вопрос "чей Крым?" ни для кого из здравомыслящих людей не стоит – это и так понятно. События 2014 года – это вопиющий прецедент, который полностью перевернул отношения наших стран", – сказал бизнесмен.

Мернес выразил уверенность, что любому здравомыслящему человеку опасно возвращаться в Россию, а экономику РФ, по его словам, в ближайшие пять-шесть лет ждут серьезные потрясения.

По мнению Мернеса, к смерти основателя МММ причастны спецслужбы России, а ее официальная версия не выдерживает критики, так как Мавроди еще за месяц до смерти перестал выходить на связь.

26 октября на своем YouTube-канале бизнесмен сообщил, что через несколько дней после выхода интервью по заявлению гражданина РФ на него было заведено уголовное дело по факту разжигания межнациональной розни, а в российских издательствах были заблокированы все его книги.

"Все мои 18 книг были заблокированы в один день по надуманной причине! Привет, дурдом Российская Федерация, где за ответ на вопрос "чей Крым?" на тебя подают в суд!.. Спасибо, Володя [президент РФ Владимир Путин], ты победил здравый смысл! Теперь на мне висит статья за антисемитизм", – написал Мернес в комментарии к видеопубликации.

В подтверждение блокировки его книг в РФ бизнесмен в опубликованном видео сделал несколько безуспешных попыток купить их в интернете.

Официальной информации от российских издательств о блокировании книг Мернеса издание "ГОРДОН" не нашло.