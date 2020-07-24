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"Не создавали угрозы". МИД РФ ответил на заявление США об испытании Россией космического оружия

23 июля Пентагон обвинил Россию в испытании космического оружия, угрожающем спутникам США и союзников. 24 июля МИД РФ заявил, что нормы и принципы международного права не нарушались.

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В МИД РФ заявили, что США и Великобритания отвлекают внимание от "реальных угроз в космосе"
В МИД РФ заявили, что США и Великобритания отвлекают внимание от "реальных угроз в космосе"
Фото: Совет Федерации / Facebook

24 июля МИД России опубликовал заявление в связи с опубликованным 23 июля заявлением Пентагона об испытании РФ космического противоспутникового оружия.

Глава оперативной деятельности космических сил США Джон Рэймонд заявил, что Россия 15 июля провела маневры вблизи американского правительственного спутника и это подвергло риску космические объекты США и их союзников. Американские военные расценили происходившее как "неразрушающий тест" нового вида вооружений.

В МИД РФ расценили слова американских официальных лиц, а также представителей Великобритании как "очередной антироссийский выпад" и "часть инициированной Вашингтоном целенаправленной информационной кампании по дискредитации российской космической деятельности" и российских "мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве".

"Американские и британские представители вновь пытаются подать ситуацию в искаженном виде, с тем чтобы отвлечь внимание международной общественности от реальных угроз в космосе, оправдать предпринимаемые ими шаги по размещению оружия в космическом пространстве и добиться выделения дополнительного финансирования под эти цели. Они, естественно, умалчивают о собственных усилиях в области военного космоса", – говорится в заявлении российских дипломатов.

Они подчеркнули, что "проведенные минобороны России 15 июля испытания не создавали угрозы для других космических объектов и, главное, не нарушали никаких норм и принципов международного права".

"Российский "спутник-инспектор" провел проверку с близкого расстояния российского космического аппарата с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата. В результате получена ценная информация о техническом состоянии инспектируемого объекта, которая была передана на наземные средства управления", – утверждают в МИД РФ.

В 2017 году в Пентагоне заявили, что в РФ изучают новые виды вооружения, которые в перспективе поставят под угрозу американские спутники. В 2018-м глава разведывательного управления министерства обороны США Роберт Эшли предупреждал, что Россия и Китай разрабатывают технологию, которая позволит перехватывать спутники как с земли, так и на орбите, что может в ближайшем будущем лишить США лидерства в космосе.

Теги: США, космос, оружие, Великобритания, Пентагон, МИД России, спутник
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