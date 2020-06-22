Недалеко от Стоунхэнджа обнаружили 2-километровый круг глубоких шахт

Археологи из нескольких британских университетов обнаружили недалеко от Стоунхэнджа круг из глубоких шахт, которые были построены в тот же период, что и само сооружение – около 4,5 тыс. лет назад.

Как пишет Reuters, круг из шахт диаметров 2 км, вероятно, окружал древнее поселение примерно в пяти километрах к северо-востоку от Стоунхэнджа.

Каждая шахта – около 10 м в диаметре и 5 м в глубину.

Назначение шахт, как и самого Стоунхэнджа, остается неясным.

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